No se ha confirmado que muerte de menor en Turbana fuera por dengue

Quejas por el hospital

Otra problemática que tiene inquietos a los habitantes de Turbana es la deficiencia en la atención del hospital municipal, incluso dijeron que fueron suspendidos los servicios.

“Para completar acaban de cerrar el hospital de Turbana, no hay ni una pastilla para llevar a los niños a urgencias. No les cumplen a los trabajadores, según les deben más de dos meses de sueldo. Que la gente sepa que Turbana no tiene ni hospital para atender a los niños que se están enfermando. La gente tiene que ir hasta Cartagena a llevar a los niños de emergencia, y la gente que no tiene plata cómo hace para viajar”, dijo indignada Orozco Manotas.

El director de Salud Pública aclaró que hace un mes se hizo intervención en Turbana y Ballestas, pero que los problemas en el hospital dependen también mucho de la administración municipal, y que tenía entendido que la urgencia y servicios básicos están funcionando, lo que confirmó Ramírez Araujo, “el hospital no está cerrado, ya sus servicios están habilitados”.