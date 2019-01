Temor en el sur de Bolívar por presencia del Eln

Frente a estos hechos, el comandante Benítez pidió a la comunidad que “no se altere, esto no es nuevo, sabemos que delinquen de esta manera, estaremos atentos a verificar la información y en caso de ser necesario tenemos expertos en antiexplosivos, para que lleguen al punto y puedan destruirlos”.

“La presencia de ese grupo en la región no es nueva, nos informaron que llegaron y que algunos hacen presencia en algunos puntos estando de civil. También nos informaron que pusieron unos letreros que hacen referencia a un campo minado, por lo cual estamos desplazando una unidad hacia el punto, con los mecanismos de seguridad, para verificar si el letrero alusivo es verídico o no, porque muchas veces solo se trata de amenazas para distraer a las tropas”, aseguró Benítez.

Dicha información fue confirmada por el coronel Robinson Benítez, comandante del Batallón de Selva del Ejército Nacional, quien aseguró que la presencia del Eln en la zona no es algo nuevo.

“Anoche -domingo- hizo presencia el Eln en la cabecera municipal, dejaron un campo minado a unos 30 o 40 metros del casco urbano. Además, dejaron panfletos en donde amenazan no solo a este población, sino también a la de Norosí y Morales”, expresó Pacheco.

“No es la primera vez “

El alcalde puntualizó que no es la primera vez que este grupo amenaza a la población. Sin embargo, la presencia de las autoridades es poca, por lo cual se sienten desprotegidos.

“Parece que al Estado no le interesa la gente del sur de Bolívar. En este municipio hay apenas cinco policías, a quienes debemos defender nosotros para que no les hagan daño. Nos sentimos solos y olvidados, hay muchas zonas donde no se puede prácticamente vivir”.