“Vivimos entre el barro y las basuras”: habitantes de Sincerín

“Sincerín ya no es lo mismo de antes”. Eso asegura un residente de este corregimiento, jurisdicción del municipio de Arjona, al preguntarle sobre el pueblo donde nació y se crió el beisbolista Ernesto Frieri Gutiérrez. Y, efectivamente, recorrer el lugar es desalentador.

Además, asegura que si se enferman deben ir hasta el Hospital de Arjona, ya que en el puesto de salud de Sincerín el médico trabaja menos de tres horas y no hay insumos. “Aquí el sistema de salud es pésimo. El médico viene de lunes a viernes, pero dura menos de tres horas cada día. No hay insumos y la infraestructura no está en buen estado, en cualquier momento se puede desplomar”, comentó, mientras señalaba la viga de madera que sostiene el techo del centro de salud.

“Esa viga la pusieron en ese muro para sostener el techo. Si la quitan, se viene todo abajo”, aseveró Humberto Pomares, otro habitante. Este añadió que hace unos meses llegaron al pueblo unos miembros de la Alcaldía a socializar un proyecto para adecuar este espacio, “pero nada ha pasado”.

“Vinieron, se reunieron con la comunidad, tomaron fotos, hicieron preguntas y dijeron que iban a restaurarlo. Dijeron que los trabajos empezarían en octubre, pero no han hecho algo”, explicó. Lea aquí: Sincerín, el pasado fue mejor

Otros problemas

Con las lluvias, las calles y los patios de algunas viviendas de Sincerín se convierten en “piscinas” con aguas putrefactas.

“Siempre que llueve las calles se inundan, lo mismo pasa con los patios de las viviendas de los sectores La 40 y El Patillal. Por eso hemos pedido a la Alcaldía que rellene las calles y que traigan motobombas para extraer el agua de los patios, pero nada hacen”, dijo Xiomara Zúñiga. Y añadió: “Los mismos vecinos tuvieron que conseguir una motobomba para poder sacar el agua de sus casas, pues ya han encontrado hasta babillas, es un peligro”.