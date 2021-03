Campesino de Guamanga no pertenecía al Clan del Golfo

El coordinador general del Proceso Pacífico de Reconciliación Integración de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, Jorge Montes Hernández, aseguró que el campesino octogenario que murió durante el operativo en la vereda de Guamanga es solo un campesino y no un miembro del Clan del Golfo.

Como se informó el pasado martes, agentes de la Armada Nacional y de la Policía Nacional integraron un operativo, mediante el cual dieron de baja a dos miembros del grupo delincuencial denominado Clan del Golfo, conocidos con los alias de Felipe y Zarco.

En la misma acción murió Orlando Meza Fernández, de 82 años; mientras que su nieto, menor de edad, resultó herido.

Montes Hernández dijo haber recibido información de los familiares del señor Orlando Meza, quien, según ellos, estaba durmiendo cuando se produjo el enfrentamiento entre la fuerza pública y los forajidos. En la vivienda también estaba la esposa del hoy occiso.

De acuerdo con el líder social, esas zonas no son de fácil acceso para todo el mundo, “pero los grupos armados sí logran entrar, llegan a las casas y hasta se quedan varios días, porque los campesinos, con todo lo que se vivió en el conflicto pasado, temen mucho por su vida y algunos no tienen la capacidad de decirles a los armados que no se queden ahí, porque se sienten intimidados”.

Anotó que el martes, al parecer, los miembros del Clan del Golfo estaban cerca de la casa de Orlando Meza y cuando comenzó la arremetida de la fuerza pública corrieron a ocultarse en la vivienda.

“Unas horas después del acontecimiento --continuó el líder--, los familiares del señor Meza me contaron el problema y de inmediato acudimos a una emisora local para aclarar que él no tenía nada de que ver con el Clan del Golfo. Posteriormente, los asesoramos para que entablen las respectivas denuncias ante los organismos correspondientes”.

Manifestó que “si bien es cierto que agradecemos todo el esfuerzo que la fuerza pública hace para mantener la tranquilidad en el territorio, también tenemos que rechazar algunos hechos que violan el Derecho Internacional Humanitario, al salir perjudicadas personas que nada tienen que ver con el conflicto”.

Al mismo tiempo reconoció que desde la década de los noventa, y después de los acuerdos de paz, no se habían vuelto a presentar hechos de esa magnitud.

Mediante un comunicado, la Fuerza Naval del Caribe dijo que el Orlando Meza no fue presentado como miembro del Clan del Golfo y que en la vivienda hallaron “importante material de guerra e intendencia, entre ellos dos fusiles AK47, municiones, granadas y armas cortas, entre otros”.