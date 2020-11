Campesinos de Achí planean protesta en la Gobernación

Cerca de 100 pobladores del corregimiento de Puerto Venecia, jurisdicción del municipio de Achí, en el sur de Bolívar, anunciaron hoy que planean desplazarse en tres buses a Cartagena, para hacer una protesta y un plantón en la parte exterior de la Gobernación de Bolívar.

Lo anterior debido a que, según ellos, ni la Gobernación de Bolívar ni el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, les han prestado la debida atención, a pesar de los gritos de clamor que ellos han expresado a raíz de la amenaza de desbordamiento del río Cauca e inundación, por causa del socavamiento y la erosión que ha originado la fuerza del río al llevarse cerca de 30 metros del barranco del pueblo, en la margen derecha del río Cauca, en la región de la Mojana bolivarense.

Marina Ramírez, una madre de familia pobladora de Puerto Venecia, manifiesta que no duermen tranquilos, porque temen que en cualquier momento el río se le lleve su casa, como ya sucedió con cerca de cuatro viviendas que estaban apostadas a la orilla del río por el sector donde hace cuatro meses viene socavando.

Alberto Ariza, un adulto mayor, que tiene 40 años de vivir en esta población, expresó con preocupación que le duele que el río empieza a deteriorar y llevarse las calles pavimentadas a orillas del río que se ejecutaron y fueron entregadas hace apenas un año con una inversión de 5 mil millones de pesos financiadas con recursos de Prosperidad Social.

Ángel García Moreno, líder comunal, expresó también que “hemos visto, en dos oportunidades, llegar ingenieros de la Unidad Nacional de Riesgos a tomar fotografías del sitio, pero sin decir algo se marchan y no regresan mientras la erosión continúa”.

Dijo, además, que “la Alcaldía de Achí invirtió dinero en un tablestacado tipo trinchera de madera que resultó infructuoso”.

Darío Fuentes, por su parte, dijo que “ya no aguantamos más, en cualquier momento el río se va a tragar a nuestro pueblo y tenemos miedo que cuando estemos dormidos nos dé la sorpresa y nos veamos expuestos hasta a perder nuestras vidas y la de nuestros hijos y ancianos. Por eso, no nos queda otra opción que ir a protestar y ya estamos alistando los tres buses, porque nos vamos a hacer un plantón en la Gobernación de Bolívar y no nos venimos hasta que nos digan que nos van a construir una obra que nos dé solución duradera en este sitio crítico. Ya basta de tanto abandono. Nos vamos a protestar indefinidamente”, expresó, en forma enérgica, el líder comunitario.

Miembros de la Corporación para la Defensa de La Mojana, Codemojana como Yonairo Saenz, Oswaldo Pupo y Neiman Estrella, afirmaron que “respaldamos la actitud, la postura y la decisión tomada por la comunidad de Puerto Venecia, pues, de producirse una inundación por este sector, se afectarían unas cinco mil hectáreas de arroz, la estabilidad de cerca de tres mil cabezas de ganado y la supervivencia de una población de la Región del Corcovao y muchos años con unos 4 mil habitantes” puntualizaron.