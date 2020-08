Campesinos piden ayudas humanitarias

Desde marzo, los habitantes del corregimiento de Hato Viejo, jurisdicción del municipio de Calamar, están cumplido con el aislamiento obligatorio en sus viviendas.

Sin embargo, a raíz de la parálisis de sus actividades y de las restricciones de movilización hacia la zona urbana, los pocos alimentos que tenían se agotaron y piden ayudas humanitarias de carácter urgente.

Ramón Cassiani Montero, uno de esos lugareños, aseguró que están padeciendo, ya que lo poco que han logrado cultivar, aprovechando la temporada de lluvias, ha sido afectado por las reses de los propietarios de grandes extensiones de tierra de esa zona.

Relató que, durante los meses de crisis, muy pocos han sido los beneficiados con las ayudas entregadas por el Gobierno, a pesar de que casi todos son víctimas del conflicto armado.

“Sembramos alimentos para el consumo diario --prosiguió--, pero hace unos días las vacas de algunos propietarios de tierras cercanas nos dañaron los cultivos de yuca, maíz y ñame”.

Según Cassiani, hay familias que pasan días enteros sin algo que comer, porque no cuentan con otra fuente de trabajo que no sea el campo, “pero con ese problema no hemos podido conseguir los cultivos que después vendemos”.

A raíz de estas peticiones a la Alcaldía de Calamar, para que les entregue ayudas humanitarias mientras transcurre la pandemia, el alcalde Alejandro Arrázola Sagbini indicó que está gestionando algunas entregas para esa comunidad.

De acuerdo con el mandatario, desde que el Gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria, a Hato Viejo se le han entregados ayudas por parte de la administración municipal con recursos de la misma.

Añadió que algunas familias han sido beneficiadas con los subsidios que destinó su despacho, a través del convenio que celebró con la Gobernación de Bolívar, a mediados del primer semestre de este año.

Igualmente, otros recibieron las ayudas que llegaron desde la oficina de la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, puesto que esas entregas se encontraban focalizadas desde el orden nacional.

“Desde que se inició esta crisis --sostuvo-- hemos trabajado de la mano de la Gobernación de Bolívar y de la Presidencia de la República, para atender las necesidades de las comunidades. Pero los campesinos deben entender que los recursos del municipio son bastante limitados y deben realizar gestiones para captar las ayudas”.

Hasta la fecha, la administración municipal ha entregado, según el alcalde, unas nueve mil ayudas humanitarias, para apoyar a mototaxistas, bicitaxistas, campesinos, pescadores, trabajadores, transportadores y familias del casco urbano.

En cuanto a los presuntos daños que se han presentado en los cultivos de los campesinos, anunció que, a través de la Umata, visitará la zona, para determinar lo que realmente esté sucediendo, y de ese modo poder apalancar ayudas o inversiones a través de la Secretaría de Agricultura del departamento y del Ministerio de Agricultura.