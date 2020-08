Carlos Caicedo dice que Corpamag se hace ‘el de la vista gorda’

El Gobernador del Magdalena alertó a los entes de control del país, ante el posible grave daño ecológico podría generarse sobre el ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el caso de que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), ejecute los tres proyectos avaluados por más de 77 mil millones de pesos para la presunta recuperación del complejo lagunar delta más grande de Colombia.

El gobernador de Magdalena en meses anteriores solicitó la suspensión de los proyectos en comunicación dirigida a la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad-Caribe), entidad que aprobó estos recursos luego que a última fueran presentados por la gobernadora saliente, Rosa Cotes, justo tres días antes de la posesión del nuevo gobierno.

“Desde hace varios meses hemos venido alertando a la comunidad y a los órganos de control sobre irregularidades en contratos que pretende ejecutar Corpamag sin licencias ambientales y en detrimento de los intereses colectivos de los magdalenenses. Se trata de una licitación que adjudicará con un único proponente, para el dragado de unos caños de la Ciénaga al que nos hemos opuesto por no contar con licencia ambiental”, radicó el mandatario ante la Procuraduría General de la Nación.

En dicha misiva, el mandatario, precisó la solicitud de suspensión de “los proyectos números 2019000020103, 2019000020104 y 2019000020105 y la necesidad de conformar una mesa técnica y determinar si se requiere estudio de impacto ambiental y licencia ambiental”.

El argumento de Caicedo se refuerza después de que la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia envió una contundente carta a la Ocad, en la cual da cuenta de las inconsistencias, los vacíos normativos y las irregularidades que presentan los tres proyectos ambientales que esta última entidad le aprobó a Corpamag.

“Se requiere realmente reconsiderar el proyecto, y trabajar en función de la recuperabilidad del humedal. En conclusión, se considera que no beneficia al Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta y más bien lo afecta negativamente, ya que se entiende como una propuesta de canalización que no deja entrar el agua del río Magdalena al complejo lagunar en temporada de agua altas y que amenaza con desaguar el Santuario durante las sequías”, esa fue la respuesta de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Asimismo, Parques Nacionales señala que “tampoco se visualiza un componente de participación comunitaria en el proyecto de restauración, que es clave para el éxito de cualquier iniciativa de este tipo”, tal como lo había manifestado el gobernador al inicio de su mandato.

Pese a ello, los entes de control aún no dan respuesta y Corpamag ya compartió múltiples invitaciones a diferentes organizaciones, sectores y gremios, sin que las autoridades le pongan la lupa.

“Lo cierto es que en caso que la mesa solicitada no sea instalada o no resuelva todas las problemáticas de los tres proyectos, deberá esperarse el pronunciamiento de la Dirección de Vigilancia de Regalías, para que se proceda a replantear el proyecto con el propósito de no vulnerar los derechos colectivos constitucionales y legales”, aportó Caicedo.

Terminó diciendo que desde la Gobernación también ha puesto a consideración de las diferentes entidades oficiales los posibles impactos ambientales negativos, que la ejecución de estos 3 proyectos pueden causar a la Ciénaga, al “vulnerar derechos colectivos, consagrados en el Artículo 88 de la Constitución Política y en la Ley 472 de 1998, modificada por la Ley 1425 de 2010”.