Centro de Detención Transitoria de Montería supera el 225% de hacinamiento

El CDT de la capital de los cordobeses, ubicado en una bodega, cuenta con seis celdas, cada una tiene una capacidad para seis personas, no obstante, todas rebasan ese número. Adicionalmente, además de otros hallazgos, no tiene sistema de ventilación, pese a que la temperatura de la ciudad supera en el día los 34 °C, los baños no tienen puertas y el sistema de cableado eléctrico, aunque le hicieron unos arreglos recientemente, no es el idóneo. Incluso hay detenidos que superan los dos años en el lugar, cuando la ley colombiana establece que un sindicado no puede superar las 36 horas en un centro de esta naturaleza.