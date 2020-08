Circulan panfletos amenazantes en el sur de Bolívar

Unos supuestos panfletos pertenecientes a grupos armados ilegales están circulando por las redes sociales, haciendo referencia, entre otras cosas, a un paro armado en el sur de Bolívar.

El primer panfleto que apareció en las redes sociales, lo escribe una persona que se hace llamar “el comandante Carlos Orjuela Rodríguez, de las Autodefensas Unidas de Colombia, del Bloque Central Bolívar (AUC).

El resto del texto reza la siguiente:

“Me dirijo a toda la población del sur de Bolívar y sus principales municipios ,y sus veredas ,para decirles que estamos de regreso con el fin de defender el derecho de libertad de nuestros ciudadanos y campesinos de la región, ya que se han visto afectados por la dictadura guerrillera izquierdista y subversiva de este país sometiendo al campesino y ciudadano a sus leyes mediocres. Las guerrillas han aprovechado esta pandemia para lucrarse de su negocio cocalero, y asesinando y dejando a muchos pobladores sin empleo. Es por eso que las AUC hacemos este llamado a todas las entradas a las veredas de los siguientes municipios: Santa Rosa, Simití, San Pablo y Cantagallo , para que así nuestros campesinos puedan entrar a trabajar y salir a vender sus productos libremente y comprar sus enseres. No queremos más cierres de vías , ni en Monterrey ni en Pozo Azul, Cañaveral, Villanueva, Vía Canelos y a las minas de oro de la región. No respondemos de aquí en adelante por personas que colaboren con la guerrilla. No queremos derramar la sangre que se derramó en años anteriores. Entraremos a ejercer nuestro poder militar y declaramos un paro armado este 7 de agosto, desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. AUTO DEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA (AUC) de regreso. Carlos Castaño vive”.

Posteriormente, se conoció otro supuestamente del Ejército de Liberación Nacional (Eln),dirigido al sur de Bolívar::

“Teniendo en cuenta que, en los últimos días, personas inescrupulosas se han aprovechado de nuestra lucha armada, para atemorizar a la población civil en la región del sur de Bolívar, los habitantes de municipios como Santa Rosa, Simití, San Pablo y toda la zona rural, se están viendo afectados por falsos comunicados que no pertenecen a la voluntad de nuestros comandantes y a la igualdad de una Colombia libre y justa.

Es por esta razón que damos a conocer a los habitantes de estos municipios que la pandemia del COVID-19 ya ha golpeado la economía de una manera drástica. Por lo tanto, no nos interesa adelantar PAROS ARMADOS u otra clase de hechos que afecten la libre movilidad y el desarrollo comercial del sur de Bolívar.

Invitamos a la comunidad a que desarrolle actividad comercial de manera tranquila, se activen todos los medios de transporte (fluvial y terrestre), se movilicen de manera libre por este territorio. No se permitirá la divulgación de COMUNICADOS FALSOS (...)”.

El alcalde del municipio de Santa Rosa del sur, Fabio Mendoza Barreto, aseguró que ambos textos son “especulaciones. Las autoridades los desmintieron; e, incluso, supuestamente los mismos del Eln los desmintieron”.

El secretario del Interior de Bolívar, Carlos Feliz, sostuvo que no se puede asegurar que sean falsos.

“Ya los organismos de investigación del Estado y la fuerza pública tienen conocimiento de estos escritos, para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la veracidad de los mismos. El departamento, a través de mi despacho, brinda acompañamiento permanente a los municipios del sur, en aras de salvaguardar la seguridad y el orden público de los ciudadanos en esta importante región de Bolívar”.