Conozca los cortes de energía para este martes en el departamento del Atlántico

Circuito Terranova: Soledad: Los Balcanes, Las Moras Etapa 4, Villa Estadio, Altos de Sevilla, Villa Las Moras, Urbanización Nuevo Horizonte, María de Los Ángeles, El Manantial, Los Loteros y Ciudad Camelot.

Circuito Campo de la Cruz 3: municipio Campo de la Cruz.

Igualmente, en el municipio de Soledad se cambiarán postes de 8:50 de la mañana a 6:00 de la tarde en la calle 48 carrera 15 sur, en la Ciudadela 20 de Julio.

En otros sectores los trabajos corresponderán a mantenimiento de red y transformador de 8:40 a.m. a 9:45 a.m. en la calle 56D con carrera 1A (barrio Evaristo Sourdis); de 10:00 a.m. a 12:15 del mediodía en la calle 55A con carrera 1D (barrio Evaristo Sourdis); de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en la diagonal 35C con carrera 6 (barrio Villa del Rey); y de 2:45 p.m. a 4:00 p.m. en la calle 36 con carrera 5B (barrio Villa del Rey).

Por último, en el kilómetro 2 Colegio María Auxiliadora, del corregimiento Palermo (Magdalena), se reemplazarán postes y redes en mal estado de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.