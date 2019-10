Consejo de Estado negó solicitud de revocatoria de candidato a la Gobernación de Córdoba

El Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de revocatoria de la inscripción del candidato liberal a la Gobernación de Córdoba, Orlando Benítez Mora, cuya solicitud fue hecha por un grupo de ciudadanos aduciendo una presunta inhabilidad.

Los demandantes interpusieron el recurso, basados en el parentesco del candidato con el subdirector ambiental de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, Juan Carlos Benítez Mora, quien en su hermano.

En el fallo del CNE se indicó que su hermano no ejerce autoridad administrativa en el cargo que desempeña, pues no está dentro del alcance de sus funciones y por consiguiente no se configura la inhabilidad del numeral del artículo 30 de la ley 617 de 2000.

La resolución está firmada por Hernán Penagos, presidente del organismo, luego que los magistrados no aceptaran dicha demanda y consideraran que el candidato del partido Liberal cuenta con sus derechos para acceder al primer cargo en el departamento de Córdoba.

Por su parte, el director jurídico del partido Liberal, Daniel Pinzón, confirmó que los demandantes instauraron un recurso de reposición en contra de esa decisión, pero advirtió que ese recurso no está llamado a prosperar.

Finalmente, Benítez sostuvo que a través de esa demanda se intentó generar caos e incertidumbre, pero que siempre estuvo seguro de esa decisión.