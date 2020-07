Consorcio Virgen del Carmen inicia arreglo de calles en El Carmen

Las quejas de los habitantes que residen en diferentes sectores de El Carmen de Bolívar, donde el Consorcio Virgen del Carmen adelanta la instalación de la tubería para el sistema de alcantarillado, fueron escuchadas; y, desde ayer, comenzaron los arreglos de las calles, para evitar el estancamiento de las aguas lluvias y servidas.

Sin embargo, los habitantes de la calle 22, entre los barrios Montecarmelo y Bureche, aseguran que desde que se reiniciaron las obras, hace un poco más de un mes, habían realizado la solicitud, y hasta ahora es que van a comenzar a atenderlos.

Aseguran que ya se han presentado varios accidentes y necesitan que se mejore el tráfico de la calle 23, que es la única que se encuentra habilitada para entrar y salir del municipio, por motivos de la pandemia.

“No es justo que el Consorcio no haya arreglado la vía, si eso no es tan difícil. Simplemente, se trata de voluntad y de querer hacer las cosas de forma correcta y no perjudicar a tantas personas, porque solamente tienen que tapar”, señalaron.

El gerente de Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, Arnaldo Barreto Lezama, manifestó que desde el pasado lunes se reiniciaron los trabajos de reparcheo en la calle 22, entre carreras 58 y 59, los cuales, presentaron problemas por efecto de las fuertes lluvias y el vertimiento de aguas servidas.

El funcionario explicó que el proyecto de alcantarillado tiene hoy un avance general de 87% y en esta última fase se terminarán las instalaciones eléctricas y las obras de urbanismo en la planta de tratamiento de aguas residuales; la instalación de redes de recolección faltantes y la rehabilitación con pavimento de las calles intervenidas.

“Es comprensible el escepticismo de la comunidad por el manejo de las inversiones públicas y agradecemos el control social, pero los inconvenientes técnicos y las dificultades en movilidad y habitabilidad que genera un proyecto de este tipo, no significan hechos irregulares o mala calidad de las obras”, dijo Barreto.

Agregó que ese es un proyecto integral, que no se reduce a la instalación de tuberías recolectoras de aguas residuales, sino también de una moderna planta de tratamiento, como pocas en la Costa Caribe, y un sistema de vertimiento que contribuye enormemente con la conservación ambiental en El Carmen y la región.

Dijo que están terminando la unión de los conectores secundarios al colector principal, el cual, va a dirigir los residuos a la planta para su posterior tratamiento, lo que les va a permitir hacer la primera prueba de ese sistema y la Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)