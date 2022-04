Aerolínea impidió subir silla de ruedas de pasajera que urgía cita médica

"Es como si a alguna persona le pidieran que dejara sus piernas. Es imposible que yo viaje sin la silla de ruedas, además en oportunidades anteriores lo he hecho sin ningún tipo de dificultades", indicó la paciente, quien aún espera resolver su caso.

Maridoe Correa, una joven de 26 años con atrofia muscular espinal, no pudo abordar el avión de la aerolínea Latam, que la conduciría de Montería a Medellín a recibir un tratamiento médico urgente. Pese a que explicó su situación en el aeropuerto Los Garzones, le prohibieron subir la silla de ruedas a la aeronave, aduciendo que así lo establecían las políticas de la empresa.

Lamentó que la paciente viera interrumpido su tratamiento por un tecnicismo, toda vez que hay algunas de las partes de la silla que no cumplirían con el requisito señalado para llevarla a bordo.

La afectada insistió en que no hay nada que no se pueda resolver, pues viajó en esa misma aerolínea en el mes de febrero y para entonces no pusieron ningún tipo de objeción.

Dijo que la EPS notificó formalmente a la empresa Latam que la paciente viajaría en silla de ruedas, toda vez que tenía una discapacidad. Sin embargo, Diego Carrascal, funcionario de la empresa, indicó que no era posible subir la silla al avión, razón por la cual la joven no pudo viajar, porque le es imposible movilizarse sin ese elemento.

El caso también es estudiado a esta hora por la Personería de Montería, con el fin de buscar una alternativa que le permita viajar rápidamente para que no pierda la cita, en la que le aplicarán una inyecciones para resistir los fuertes dolores que le causa la enfermedad.

Hasta el momento, Latam no se ha pronunciado oficialmente en torno al tema, pues los funcionarios del aeropuerto señalan que no están autorizados para dar declaraciones.