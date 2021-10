Alcalde de Tierralta pidió dos camionetas para dejar instalar antena de telefonía celular

La solicitud que hizo el alcalde del municipio de Tierralta, Daniel Montero, a la empresa Claro, en el sentido de que le entregaran dos camionetas cuatro puertas, como contraprestación por cederles un terreno por 15 años, para instalar una antena de telefonía celular en el corregimiento de Volador, prendió las alarmas de la comunidad.

De acuerdo con lo señalado por el presidente de la Junta de Acción Comunal, Ever Vergara, las regalías solicitadas por el alcalde deben estar más bien encaminadas a resolver los múltiples problemas que tienen los habitantes de Volador y no a un beneficio particular, pues además requirió 20 estantes para archivar y 10 computadores de escritorio de alto rendimiento para las diferentes dependencias de la administración municipal.

"Acá no tenemos señal de internet y es difícil incluso hacer una llamada telefónica, por eso necesitamos la antena, pero el mandatario debió solicitar regalías para la misma localidad, en aras de mejorar áreas como la salud, agua potable y la educación", dijo el vocero comunal.