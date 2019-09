Amenazas, insultos y agresiones a la orden del día en campañas en Córdoba

Las autoridades de Córdoba señalaron su preocupación por los insultos, las amenazas, las denuncias y las agresiones que se están dando en el marco de la contienda política que culminará el próximo 27 de octubre.

El mismo comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jairo Baquero, pidió a los candidatos ‘bajar el tono’ en sus intervenciones, aduciendo que muchas de sus afirmaciones pueden generar peligros para sus contendores.

Por su parte, el defensor de Derechos Humanos y director de la Fundación Cordoberxia, Andrés Chica, dijo que hay ocho candidatos amenazados en esta sección del país y una intervención directa por parte de grupos al margen de la ley que están ejerciendo presión a favor de algunos candidatos, especialmente en el sur de Córdoba.

AMENAZAN A CANDIDATO A LA GOBERNACIÓN

Uno de los temas que se investiga en Córdoba es la denuncia hecha por el senador del partido Liberal Mauricio Gómez Amin, quien pidió a la Unidad Nacional de Protección en Colombia que se le brinde seguridad al candidato a la Gobernación Orlando Benítez, aduciendo que recibió amenazas.

Esta petición fue hecha en el desarrollo de un debate de control político, dónde se dirigió al director de la UNP, Pablo González, y le pidió que renuncie si no puede garantizar la seguridad de los candidatos y líderes sociales.

Benítez por su parte, aseguró que ha sido víctima de múltiples ataques en redes sociales y que no responderá a las agresiones porque se dedicará solo a mostrar sus propuestas a la comunidad. Sin embargo, manifestó su preocupación por la polarización de las campañas.

CALLE VS PIEDRAHITA

Otro de los capítulos que ha llamado la atención en Córdoba lo protagonizaron los parlamentarios Andrés Calle, representante del partido Liberal, y Sara Piedrahita, representante de la U. Ambos utilizaron las redes sociales para acusarse e insultarse.

“Gabriel Calle hoy usted me acusó de corrupta. ¡No sea cínico! No he tenido órdenes de captura, ni he estado huyendo de la justicia como usted. En vez de difamarme responda al pueblo por la corrupción en la contratación de 50 convenios de Jaguazul S.A. por 50.000 millones. ¡Descarado!”, señala Piedrahita en uno de sus trinos al responder la sindicación de corrupta que le hizo Calle.

De inmediato, seguidores de uno y otro político se trenzaron en insultos y se ‘sacaron los trapitos al sol’. A Piedrahita le dijeron en redes que había sido elegida con el dinero que su primo, el exgobernador Alejandro Lyons, se había apropiado a través del cartel de la hemofilia, mientras que a Calle, le publicaron los titulares de prensa en los que se anunciaba la orden de captura a su padre, Gabriel Calle.

El congresista liberal también señaló que ha sido víctima de ataques porque ha denunciado en el Congreso la presencia de dineros del narcotráfico en las campañas políticas. Se refería a la decisión del Consejo de Estado de admitir una solicitud de pérdida de investidura en su contra por un supuesto conflicto de intereses.

“Los demandantes son los señores Moisés Ramón Nader y Juan Carlos Marchena, quienes en el pasado fueron alcaldes del municipio de donde es oriundo el representante Calle (...) sus administraciones se caracterizaron por las irregularidades administrativas y el abandono ciudadano. Estos sujetos intentan volver a la arena política aliándose con el candidato José David Cura, quien ha ocupado los titulares de diferentes medios por sus presuntos nexos con el narcotráfico”, señala un comunicado entregado por el congresista.

ETERNA PELEA EN SAHAGÚN

El municipio de Sahagún no escapa a la polarización de la contienda política. Esta vez los rivales más encarnizados son la ex primera dama Lucía Tous y Davo Pastrana, quien una vez más se lanzó al ruedo político, esta vez con el apoyo de su más reacio contendor en el pasado, el exsenador Bernardo Ñoño Elías.

Justamente la candidatura de Tous causó fricciones en las relaciones entre Ñoño Elías y su pasada fórmula en la Cámara, Eduardo José Tous, quien es hermano de la candidata a la Alcaldía de Sahagún. Hoy están en orillas distintas.

Esa tensión en las campañas pasó a las redes sociales. Joche Tous y Kellys Vásquez, esposa del Davo Pastrana, se cruzaron unos trinos que caldearon los ánimos en la localidad.

Tous publicó en su cuenta de Twitter “No para la guerra sucia y los ataques. En vehículo del candidato, @Davopastranas a la alcaldía de Sahagun vigilan y toman fotos de mi casa. @PoliciaColombia @FiscaliaCol temo por mi vida y la de mi familia. Si algo pasa, los responsabilizo. #Eleccionesenpaz”.

Habían pasado pocos minutos cuando respondió la esposa del contendor. “Si algo le llega a pasar a mi esposo @Davopastranas por la irresponsabilidad de sus difamaciones, Yo lo responsabilizo a usted”.

Ambos trinos desencadenaron una serie de reacciones por parte de amigos y advesarios de cada una de las campañas, las cuales se trenzaron en insultos y acusaciones que hacen más tenso el ambiente político en ese municipio.

DAÑAN Y QUITAN VALLAS

Otra de las evidencias de la polarización de la contienda es el daño que han sufrido las vallas de los candidatos de una y otra vertiente política. Los seguidores se han trenzado en una guerra sin cuartel para ‘destronar’ a su adversario a través del daño de las vallas.

Los candidatos a la Gobernación Orlando Benítez y Carlos Gómez han sido víctimas del vandalismo, al igual que los candidatos a la Alcaldía de Montería, Salin Ghisays y Carlos Ordosgoitia.

Gómez Espitia sostuvo que en Montelíbano una valla de su campaña fue atacada con consignas en favor de las Farc y acusaciones en contra del paramilitarismo. “Córdoba no puede volver a esas épocas. Esperamos que las autoridades investiguen los hechos. Hagamos una campaña respetuosa y con seguridad”, puntualizó.

En Cereté, el candidato a la Alcaldía Memo Chagui también dijo que algunas vallas ubicadas en sitios estratégicos del municipio, fueron destruidas al parecer por simpatizantes de otras campañas políticas e invitó a los cereteanos a no dejarse llevar por los discursos mal intencionados y provocadores.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Montería Carlos Ordosgoitia denunció que su campaña no ha tenido garantías para el ejercicio proselitista y advierte que le han desmontado vallas a las cuales tiene derecho, aduciendo que la ley le autoriza 14 vallas y solo le han otorgado permiso en 7 de ellas.

“Uso este medio para denunciar los abusos y la persecución contra nuestra campaña. Invito a las autoridades que vigilen el actuar de la administración municipal”, aseguró en un video que grabó y publicó en redes sociales.

El video motivó una reacción inmediata por parte de la administración municipal y el director de Planeación, Francisco Burgos, sostuvo que la valla a la que hacía alusión Ordosgoitia no cumplía con los lineamientos exigidos y por eso fue desmontada.

También negó que tuviera 7 vallas aprobadas y que mediante los documentos oficiales podía demostrar que le habían otorgado permiso para 11 de ellas y que habían negado el permiso en dos puntos específicos porque incumplían la normatividad en lo referente a las distancias.

Las agresiones se repiten en uno y otro municipio y podrían incrementarse al final de la campaña, lo cual generaría actos violentos entre los seguidores. Esa situación prendió las alarmas de las autoridades de Córdoba, quienes han venido insistiendo en la necesidad de moderar el lenguaje.