Camioneta dentro del mar puso en vilo a turistas de San Antero

"La persona que aparece en el video, aceptó que hizo dicha actuación, se procedió a tomarle la declaración, se llevó a la Inspección de Policía y se hizo un acto administrativo y actualmente se le abrió una investigación formal", explicó el director de turismo.

Dijo así mismo que los jóvenes habían manifestado que no les pareció una actitud irresponsable porque ya lo habían hecho en oportunidades anteriores, en ríos y quebradas, y que no dimensionaron el peligro que estaban enfrentando los turistas.

Por su parte, el secretario de Gobierno de San Antero, Lionel López, indicó que se está haciendo la investigación correspondiente, con el fin de establecer las sanciones a que haya lugar.

También sostuvo que no hay detenidos por el hecho, toda vez que no hubo flagrancia, pero reiteró que la administración está haciendo los trámites pertinentes con el fin de garantizar que esos hechos no se repitan en las playas de la localidad.