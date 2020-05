Cinco invasiones simultáneas en Cereté

Ante esa situación, el alcalde de Cereté, Antonio Rhenals, les dio 24 horas para que desalojen los predios para evitar confrontamientos con la fuerza pública, pues no permitirá que invadan terrenos y mucho menos que protagonicen hechos que alteren el orden público.

El municipio de Cereté amaneció hoy con cinco invasiones simultáneas. Centenares de familias ocuparon lotes privados y públicos en El Descanso, Villa Celina, El Cañito, 20 de Julio y Las Palmas, aduciendo que no tienen vivienda, ni recursos para pagar un arriendo.

Además, expresó que los invasores están poniendo en riesgo su salud, toda vez que están aglomerados en los lotes y ello se convierte en un grave problema en medio de una pandemia tan delicada como la que vive el país.

El mandatario dijo además que en el plan de desarrollo están incluidos planes de vivienda para las personas que no las tienen, pero advirtió que este aún no ha sido aprobado. “Esta no es la forma de adquirir una vivienda porque estos predios tienen dueño”, indicó.