Comer yuca se volvió un lujo en el Caribe

El incremento del 131,95 % en los precios de la yuca hizo que consumir este producto se volviera un lujo en la costa Caribe, especialmente en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde se produce el 50 % de las dos toneladas que aporta Colombia.

La libra de este alimento, muy utilizado en los típicos sancochos y viudas, oscila entre 1.500 y 2.000 en las tiendas de barrio, superando todos los pronósticos de precios, pues hace varios meses la libra costaba 500 o 600 pesos.

Según el Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE, en el pasado mes de agosto el incremento fue del 0,78 %, en lo que va del año en 94,48 % y en los últimos 12 meses es de 131,05 %.

Fabiola Correa, una habitante del sur de Montería, indica que antes desayunaba todos los días con yuca sancochada, pero que su salario ocasional no le permite consumirla en estos tiempos. "Todo está caro, ya los pobres no podemos comer ni yuca, ni plátano, ni ñame porque no hay plata que alcance", indicó.