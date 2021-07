Deportista monteriano pide limosna para viajar a Mundial de Calistenia en Ucrania

La imagen de Ricardo José Montalvo Corpas, un deportista de 26 años, con un cartel pidiendo dinero en un semáforo de Montería para poder viajar a un mundial de calistenia en Ucrania, dejó al descubierto el poco apoyo de las autoridades a los deportistas.

En un pedazo de cartulina amarilla estaba contenido el desespero ante la imposibilidad de viajar al campeonato mundial Street Workout que se llevará a cabo en Kyev, el próximo 24 de agosto, al cual fue invitado por World Street Workout. En ese evento participarán deportistas de 30 países del mundo.

Por Colombia fueron invitados tres. Córdoba, Cauca y Bogotá serían los tres destinos con la responsabilidad de representar al país. Montalvo lo hará en la modalidad de ‘Street Lifting’, que consiste en movimientos básicos con peso extra, la cual ha venido practicando en los últimos cuatro años.

Su paso por el semáforo ubicado frente al Centro Comercial Alamedas, uno de los sitios más concurridos de la ciudad, no fue fructífero para recoger los 11 millones que necesitaba para participar, pero sirvió para que algunos influenciadores como el Pequeño Juan y Juanda Caribe, así como los medios locales conocieran y contaran su historia.

El apoyo no se hizo esperar. En medio de la campaña logró recaudar 8 millones de pesos, con los cuales se cristaliza su posibilidad de viajar al evento.

Sin pasaporte

La otra odisea que le tocó vivir a Ricardo José fue para sacar su pasaporte. "Solo asignan los turnos a través de la página y es los viernes a las 2:00 de la tarde. Junto a cuatro amigos nos metimos para acceder al cupo, pero aparecen todos llenos", indicó el deportista.

Esa situación había sido denunciada en El Universal, luego que una persona señalara que en la Oficina de Pasaportes de Córdoba estarían cobrando 100 mil pesos por asignación de citas. En esa oportunidad el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, dijo que tomaría medidas, pero el problema aún persiste.

Ante la imposibilidad de obtener ese documento en su departamento, Ricardo José viajará a Sincelejo a sacar su pasaporte para poder cumplir el primer requisito del viaje.

"Yo mandé cartas a la Gobernación, a la Alcaldía, donde me dijeron que fuera por la respuesta en 25 días, escribí en la página de Instagram de Indeportes, busqué padrinos y nadie me apoyó. Ahora que el caso se hizo conocido, me están llamando para ofrecerme ayuda, pero tampoco la han concretado", indicó el deportista, quien abandonó su oficio de enfermero por dedicarse al deporte.

Esfuerzo y sacrificio

La historia de Ricardo José es la de muchos deportistas que entrenan con las uñas, sin ningún tipo de incentivo, ni de apoyo para poder surgir en medio de las dificultades.

Reside junto a sus padres, también enfermeros, en el barrio Pablo VI de Montería y su decisión de incursionar en este mundo, se dio cuando él fabricaba anafes, asadores portátiles, y salía a venderlas a la Avenida Primera de la capital cordobesa.

En su recorrido diario, veía a los jóvenes cuando estaban practicando ese deporte y de inmediato supo que su vida podría tener mayor sentido en esa disciplina. Allí comenzó todo. Hoy forma parte de un grupo de por lo menos 200 colombianos que se dedican al mismo.

Entrena muy duro, junto a su preparador físico, Elvis Assías, para poder dejar en alto el nombre de Colombia en Ucrania, donde ondeará con orgullo su bandera, sin contar jamás que tuvo que pedir limosna para hacer realidad ese sueño.