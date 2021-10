El periodismo cordobés de luto por la muerte de asesor de prensa de la Alcaldía de Montería

El periodismo cordobés está de luto por la muerte del comunicador social Luis Javier Rodríguez Vargas, de 43 años, quien laboraba como asesor de prensa del alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, desde el inicio de su mandato.

Rodríguez trabajó, es egresado de la Universidad del Sinú de Montería y durante 18 años en El Meridiano de Córdoba, diario donde se hizo muy popular porque era el encargado de la página de sociales. Renunció para dedicarse a trabajar en el equipo de prensa del entonces candidato. Cuando Ordosgoitia ganó la elección, lo integró a su equipo de prensa, donde estaba adscrito a la Secretaría de Infraestructura.

Estaba casado con Marta Páez, con quien tenía dos hijas, Gabriela y Daniela, dos jóvenes bachilleres que aún no asimilan la temprana pérdida de su padre.

El alcalde de la ciudad lamentó la muerte de Luisito, como se le conocía en el gremio y en su redes sociales escribió: "Con el corazón destrozado el equipo de la administración despide a un gran ser humano. Luis Javier Rodríguez, Luisito, como cariñosamente lo llamábamos, nos enseñó que la nobleza no tiene límites. A su esposa ya sus hijas, las acompañamos en estos momentos de dolor ".

Los periodistas y amigos han exaltado su nobleza, su alegría y su caballerosidad, pero al mismo tiempo se mostró consternados por la decisión de acabar con su vida, al parecer por una crisis económica.

Hace cerca de 20 días escribió en su historia de Instagram "Las deudas que por mi cabeza den vueltas hacen malas. Decisiones Necesito una o varias manos amigas y no para que me den un golpe en la espalda, me cansé de escuchar que esa ayuda vendrá y conformarme con que se quede en palabras ".