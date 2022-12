Erosión del Sinú deja incomunicadas a veredas de San Bernardo del Viento

Los habitantes del municipio de San Bernardo del Viento, zona costanera del departamento de Córdoba, lanzaron un SOS ante el Gobierno nacional, debido al pésimo estado en que se encuentran las vías de acceso y los daños que ha ocasionado el fenómeno de la erosión.

La situación más crítica la vive la comunidad de Tosnovan y Río Ciego, zona rural, debido a que se desplomó la vía que comunica a la localidad con la cabecera municipal. Sugiero leer: Listos los lotes para reubicar a familias damnificadas de Piojó

La situación no es nueva. La comunidad ha venido denunciando el hecho ante el alcalde de la localidad, Mauro Oliveros, con el fin de evitar una tragedia, pero no se emprendieron las obras necesarias y ahora, no hay forma de salir de esas poblaciones.