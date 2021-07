Este martes vacunarán a los de 40 sin cita previa en estadio de Montería

Todo está listo en el estadio 18 de Junio de Montería para que a partir de mañana martes se puedan vacunar las personas de 40 años, sin necesidad de agendamiento, y los mayores de 12 años con comorbilidades.

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió un decreto donde se establece que la población que padezca de comorbilidades, enfermedades de base o condiciones de salud establecidas en el Plan Nacional de Vacunación, podrán acceder a la vacuna contra el coronavirus sin estar priorizados en el portal MiVacuna.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades de salud de Montería, los usuarios deberán presentar una certificación médica en la que se soporte su comorbilidad, firmada por un profesional de la salud con su respectivo registro sanitario, teniendo en cuenta que el médico certificante asumirá la responsabilidad sobre la veracidad del reporte que realice.

Este certificado también puede ser solicitado a través de las EPS, por consulta externa, o con un médico particular.

El gerente de Vacunación contra el COVID-19, Heiser Arteaga Paut, manifestó que “este nuevo proceso será para las personas que no hayan sido citadas a vacunarse o que no aparezcan priorizadas en la plataforma MiVacuna, lo que permitirá avanzar con estos pacientes que padezcan las comorbilidades descritas por el Ministerio de Salud y que aún no han recibido el biológico”.

Además, resaltó que a partir de este martes 6 de julio será recibida esta población sin cita previa en todos los puntos intramurales y extramurales dispuestos por las EPS en las IPS vacunadoras y centros comerciales de la ciudad y se atenderá según la metodología implementada por cada IPS vacunadora.

"Debe quedar claro que el grupo etario de pacientes con comorbilidades está en el rango de 12 a 39 años, tal y como lo estipuló el Ministerio de Salud”, finalizó el funcionario de la Secretaría de Salud Municipal.

Para el Gran Centro de Vacunación el proceso se realizará en horarios de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a sábado, y desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde los domingos y festivos.

Las personas extranjeras que estén incluidas en este grupo poblacional, deben presentar el documento médico donde soporte su condición de salud y su Permiso Especial de Permanencia.