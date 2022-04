"Hay que reconciliar a la sociedad y evitar los discursos sesgados": Benítez

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, hizo un llamado para reconciliar a la sociedad y evitar los discursos sesgados que tanto daño le hacen a la sociedad.

No se refirió a ninguna campaña política en particular, pero todo hace suponer que podría tratarse de una respuesta sutil a los múltiples cuestionamientos hechos por el aspirante a la Presidencia Gustavo Petro, durante su última visita al departamento.

"Hay que generar consenso. Yo he sido un gobernador sin revanchismo y he trabajado con todos los congresistas, sin importar los partidos y los colores políticos", señaló el mandatario en el discurso inicial de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia del 2021, que se llevó a cabo en el Centro Comercial Alamedas.

“Decíamos que no íbamos a ser un gobierno ni de derecha, ni de izquierda, ni para ricos, ni para pobres, sino un gobierno para todos. Y eso debe mandar un mensaje para el país que sí se puede trabajar con todos, que no hay que excluir, que no hay que omitir, que hay que reconciliar a la sociedad”, reiteró, aduciendo que Córdoba avanza si suman todos y se respetan las diferencias.

En la oportunidad, el mandatario se refirió a las ejecuciones hechas el año anterior, aduciendo que el plan de desarrollo tiene un avance operativo de 52,06 % a corte 31 de diciembre de 2021, lo que muestra un acumulado superior del 2,06 % de lo que se tenía proyectado.