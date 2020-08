Médico colombiano le hace frente al COVID-19 en Argentina

Florencio Varela, está ubicada a 23 kilómetros de Buenos Aires y a 35 kilómetros de La Plata. Allí libra la más dura batalla este médico nacido en una vereda llamada La Culebra, que pertenece al municipio de Cotorra, en el departamento de Córdoba.

De La Culebra tiene los mejores recuerdos. “Alli viví mis primeros años y estudié la primaria, luego me fui a cursar bachillerato al colegio Liceo Montería, en la capital del departamento, y aunque siempre soñé con ser médico, cuando terminó la secundaria, no pasé en la universidad donde me presenté en Colombia y no tuve una opción diferente a empezar estudios de Medicina Veterinaria en la Universidad de Córdoba. Esa era la carrera más afín”.

Logró hacer tres meses y luego de ese tiempo, Luis Ramón Moreno Ayala, uno de sus primos, quien hoy es anestesiólogo, le dijo que había hecho contactos en ciudad de México. Sin pensarlo dos veces, empacó sus maletas y viajó a ese país para hacer su pregrado de Medicina en Puebla.

Ese adagio de que la tierra llama, se cumplió en su vida del profesional. Una vez culminó sus estudios regresó a Montería, esta vez a hacer el internado en el hospital San Jerónimo y después hizo el rural en Canalete, un municipio que para el momento era calificado como zona roja en el departamento.

¿Cómo terminó en Argentina?

Un día cualquiera, aún trabajando en Canalete, vio llegar a su hermano, quien le llevaba una razón urgente de parte de su madre, Teresa Moreno. “Te mandó a decir mi mamá que necesita que la vayas a ver urgente. Y, eso sí, yo a ella le corro. Sin pensarlo dos veces me fui hasta La Culebra”, contó el galeno, señalando que ese fue el principio de su viaje a Argentina.

Con la sabiduría que la caracteriza, su madre, quien hoy tiene 86 años, le empezó a contar una historia que él desconocía. “Unos familiares visitaron a mi mamá y le dijeron que en Argentina era fácil que yo pudiera especializarse. Ella sin pensarlo dos veces, les entregó las fotocopias de todos los papeles, sin que yo supiera nada. A los pocos meses Víctor, quien es médico, y Azucena, quien es enfermera del hospital de San Martín de la Plata, le avisaron que todo estaba listo para que yo empezara”.

Después de eso, fue la partida hacia un destino que lo acogió desde el año de 1992, cuando empezó a hacer el primer año de Medicina Interna y luego cuatro más de Medicina Crítica y Terapia Intensiva.

El ultimo año conoció a una chica argentina, Patricia Giallonardo, una contadora pública que le robó el corazón, hasta el punto de convertirla en su esposa en 1998, un año después de haber terminado la especialización.

“Ella era la hija de un paciente que atendí en la clínica donde yo trabajaba. Sin embargo, sus afecciones pulmonares requerían la asistencia de un profesional en casa y yo fui el designado, así que en esos encuentros frecuentes terminamos enamorados, casados y con un hijo que se llama Matías, próximo a cumplir 18 años”.

Dios, su mejor aliciente

El médico intensivista todos los días desafía la muerte. Bien protegido, con todos los esquemas de bioseguridad, acude en forma permanente a la clínica, donde es coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva, y al hospital, donde es jefe de guardia, pero eso sí, con la plena convicción de que Dios lo protege.

Su esposa es catequista y en pareja asisten a un grupo de oración para estudiar la Biblia. Eso le ha servido como escudo protector para enfrentar esta pandemia, que a todos sorprendió. Pese a que todos los días recibe decenas de pacientes infectados por coronavirus, no ha tenido COVID-19, pero sufrió una neumonía severa.

“Hace un mes llegué de la clínica muy agotado, tenía 38.5 de fiebre, me dolían las articulaciones y los músculos. No podía tratar en esas condiciones a los pacientes, así que me hisopé y me aislé, a las 48 horas me hisoparon nuevamente, me hice una tomografía de tórax y me salió que tenía una neumonía. Pasé 14 días en casa. Nunca en mi vida había tenido una neumonía, tal vez por el estrés se me bajaron las defensas, pero el examen de COVID-19 me salió negativo”.

Durante el aislamiento, tuvo un seguimiento muy estricto. Todos los días recibía una llamada para ver cómo seguía. Esa voz que escuchó en forma permanente era justamente la del joven residente, a quien escuchó despedirse de sus familiares y que hoy lucha por su vida en UCI.

“Él se durmió muy esperanzado porque yo llevo largos años de experiencia en cuidados críticos en Argentina. Su confianza me dio ánimo, pero no deja de afectarme porque se trata de un muchacho joven que vino tras sus sueños, como yo lo hice un día”.

Espera que esto pase pronto y que pueda volver, dos veces al año como lo hace siempre, a la finca en La Culebra, un lugar donde es inmensamente feliz. Allí vive su madre junto a su hermana mayor, Irma Lucía, pero allí también se encuentra con Ana Trinidad y juntos recuerdan a los que han partido, su padre y su hermano agrónomo, quien se ocupaba del predio.

Mientras tanto, sigue en la primera línea de batalla, luchando con el COVID-19 y otras enfermedades críticas, en un país que no es el suyo, pero que lo acogió como si lo fuera. Allí sigue llenando de esperanzas a los pacientes que claman una oportunidad de vida en la UCI. Allí ha visto ganar batallas, pero también ha visto como la pandemia ha ocasionado derrotas.

Todos los días reza para que esto llegue al final, pero mientras ello pasa su lucha cada día es más intensa, su fe se fortalece y su vocación de servicio aflora, aunque tenga que pasar largas horas desafiando a la muerte en los fríos cuartos de cuidados intensivos.