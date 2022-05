Montería “nada” entre la basura

A Montería no le cabe una sola bolsa más de basura en las calles. Pese a que Urbaser, empresa encargada de la recolección de los residuos, ha pedido que no saquen las bolsas porque hay problemas en la recolección, la comunidad advierte que no pueden quedarse con ellas dentro de las viviendas.

Tres días completa ya el bloqueo al relleno sanitario por parte de los habitantes de la vereda Loma Grande, quienes señalan que están causando un grave impacto ambiental que debe ser resuelto en forma urgente.

De acuerdo con lo señalado por el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, ha hecho una serie de requerimientos a Urbaser para que dé una solución de fondo a lo que está sucediendo.

“Trabajamos de frente con la comunidad, la que nos expresó que desbloquearían la vía si ven la voluntad de la empresa de retirar los presuntos lixiviados. Estamos esperando la respuesta al oficio radicado ante el representante legal suplente, Pablo Felipe Arango Tobón, y seguimos apoyando a la comunidad y buscando alternativas", señaló el mandatario.

Dijo que ya tienen un plan de contingencia que se presentará de manera pública para contrarrestar cualquier dificultad que tengan con la empresa y explicó que el tema contractual está muy bien definido.

Agregó que la competencia de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, inició en septiembre de 2021 y que junto a ellos han construido las acciones necesarias para mitigar el impacto negativo en la comunidad.