Montería rinde homenaje a víctimas del COVID-19

En la capital cordobesa han resultado 16.242 personas infectadas, hay 15.240 recuperadas y tiene una tasa de letalidad del 5,2 %, según el reporte de las autoridades, lo cual la convierte en la ciudad con mayor riesgo en Córdoba.

“Que la Navidad, no sea la excusa para relajarnos”, expresó el mandatario, quien también recordó que esta Navidad es diferente, pues se da en medio de una pandemia que no ha terminado. “El coronavirus no se ha ido, sigue entre nosotros; no podemos hablar de pospandemia hasta tanto no llegue la vacuna”, recalcó.

Por su parte, el presbítero José Luis Betín, quien realizó una oración de acción de gracias, como parte del homenaje a las víctimas, dijo que son muchas las familias en el mundo que no podrán abrazar a su mamá, papá, hermano, primo, esposo, esposa, hijo, hija, abuela, abuelos, amigo o vecino, para darle la feliz Navidad o recibir el Año Nuevo y que eso debe conmover a la comunidad.