Montería se llenó de niños pidiendo plata en los semáforos, o trabajando en el centro de la ciudad, por unos pocos pesos para el sustento de sus familias. Algunos salen acompañados de sus padres, que los ponen de ‘carnada’ para conmover a la comunidad, y otros lo hacen solos, asumiendo aún mayores riesgos.

Ese panorama hizo que la Secretaría de Gobierno de Montería pusiera en marcha una campaña denominada “Por una Navidad Segura para la Niñez y la Infancia”, con la que se busca, mediante diferentes acciones, prevenir el trabajo infantil, la explotación sexual y el uso de la pólvora en niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

De acuerdo con lo señalado por Gabriel Moreno, secretario de Gobierno, la campaña está incluida dentro del Plan S.O.S en Seguridad de la Alcaldía de Montería y hace parte de la articulación del Plan Navidad, y estará apoyada por diferentes entidades como el Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Migración Colombia, Personería Municipal y la Fundación Fintedes.

La primera acción se enfocó en la búsqueda activa de niños, niñas y adolescentes que están siendo explotados laboralmente en el centro de la ciudad, donde se hizo un recorrido desde la calles 32 hasta la 36, entre carreras segunda y quinta, para identificarlos y en los próximos días iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

“La invitación es a los padres y cuidadores a dar amor a nuestros niños, niñas y adolescentes, a no exponerlos, para que no vulneren su integridad personal, a que no sean abusados, maltratados o explotados laboralmente y cuidar de que no estén en la calle, que no les compren, ni permitan la manipulación de la pólvora, debemos estar atentos cien por ciento a ellos y a su comportamiento”, expresó la comisaria de familia, Luz Piedad Arteaga.