Montería será sede de final del I Torneo de Ajedrez del Caribe

Los ganadores, uno por categoría (Sub 6, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 17), viajarán del 1 al 7 de diciembre en compañía de los directivos de la Fundación a la Rueda Rueda a Benidorm, España, para participar en el XVIII Festival Internacional de Ajedrez “Gran Hotel Balí”, evento que congrega a un gran número de jugadores aficionados y profesionales tanto españoles como extranjeros.

Dijeron además que durante el torneo contarán con la presencia de dos árbitros miembros de la Federación Internacional de Ajedrez, Fide, que son Otoniel Trujillo quién actuará como árbitro principal, y Juan Carlos Soto, como arbitro adjunto.

Así mismo manifestaron que pueden seguir la transmisión de las diferentes partidas en vivo, a través de la página web chess24.com.es. un portal de ajedrez donde se visualizan los principales acontecimientos del mundo que ocurren entorno al ajedrez.