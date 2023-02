Mymi Soto, presentadora monteriana que conquista al público europeo

Sus expresivos ojos brillan cuando habla de su tierra. No olvida sus raíces, ama la gastronomía cordobesa, le encanta compartir tiempo con su familia y aunque el covid le arrebató a una de sus personas favoritas, su padre, sigue brillando con luz propia en el país y en el viejo continente.

Esta comunicadora social, nacida en Montería, con venas periodísticas heredadas de Orosman Soto, siente que la vida le ha permitido servir, a través de su profesión y eso es una de las cosas que más la llena de alegría. Sugiero leer: Aglaé, premio internacional como la mejor embajadora de tradiciones culturales

Sin ínfulas de ningún tipo, recuerda con mucho orgullo que a finales del año anterior fue invitada a España por La Fundación Microfinanzas BBVA para presentar su acto de 15 aniversario, el cual contó con ilustres personalidades invitadas, entre ellas la reina de España.

“Me identifico plenamente con la misión social de la Fundación Microfinanzas BBVA, que cambió mi vida, a través de las historias de microempresarios resilientes en condición de vulnerabilidad, que ha apoyado durante estos 15 años, los cuales se destacan por sus ganas de salir adelante”, indicó la periodista monteriana.

Su trabajo le ha permitido recorrer distintos rincones de Colombia y descubrir en cada ser, sus bondades y sus encantos. Ha aprendido el valor del, esfuerzo y a reconocer en cada persona, sus luchas y sus sueños.

Las redes sociales se han convertido en sus mejores aliadas para promover los entornos de comunicación saludable:, que no son más que la práctica de los buenos modales, hábitos diarios en comunicación efectiva, autoanálisis en qué, cómo y para qué comunico, desde la comunicación verbal, no verbal y para verbal en todos los entornos de la vida.

Justamente de allí fue que nació su rol como capacitadora de líderes empresariales. “La mejor forma de impactar en la comunicación, es dejando una imagen de recordación positiva en el otro (interlocutor – audiencia), señala con la sonrisa que siempre la ha caracterizado.

Con cierta timidez admite que no le gusta alardear de sus logros, pero advierte que hay hechos en su vida que jamás podrá olvidar. “Hubo un hecho que me sorprendió de mi visita a España, fue cuando la reina, después de la presentación de la ceremonia, me regaló cinco minutos de su tiempo. Con empatía y calidez me saluda, y empezamos a dialogar como dos colegas en un encuentro casual. No lo podía creer", señala sin disimular su asombro.

Para Mymi lo más importante es servir desde su profesión, asegura que “Se aprende más en la medida que compartes tus habilidades, estamos en una sociedad donde cooperamos al cambio y evolución, cuando compartimos el conocimiento y sumamos”.

Viene con frecuencia a su Montería del alma. Estar con su mamá y revivir esos detalles que solo le prodigan en el calor de su hogar la hace muy feliz.

Reconoce que ama a Bogotá y que sus labores profesionales se han desarrollado en la fría capital, pero también reconoce que Montería es el epicentro de su formación profesional y personal.

Quiere seguir recorriendo los caminos de la comunicación, pues esa es la carrera que la apasiona, pero advierte que sin el servicio sería imposible entender su misión en esta tierra.