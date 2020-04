“Nadie me creyó cuando dije que podía tener COVID-19”: paciente 17

El primero de abril, un día después de sentir los síntomas, decidió acudir al servicio de urgencias de la Clínica Central de Montería. “Allí me atendió una médica que me dijo que no había razón para preocuparme y me formuló Acetaminofén y Loratadina, toda vez que mi cuerpo tenía un brote y ella pensó que podía tratarse de una alergia”.

También le dieron una incapacidad por cinco días para que guardara reposo, porque su trabajo debe realizarlo en las alturas. Durante ese tiempo presentó otro de los síntomas evidentes de la enfermedad: perdió el olfato y el gusto.

El Viernes Santo, cuando terminó su incapacidad, volvió a urgencias y comentó nuevamente los síntomas, pero una vez más le respondieron que no tenía por qué preocuparse y que se reintegrara a sus labores de manera normal.

Le dieron un teléfono para que se comunicara con las autoridades de salud, en caso de ser necesario. Así lo hizo, pues sintió que su cuerpo estaba reaccionando de una manera muy extraña ante una “simple gripa”. Allí le hicieron las preguntas de rigor. “Tuvo contacto con algún extranjero me preguntaron y les dije que no, de pronto por eso dijeron que yo no clasificaba para que me realizaran la prueba de COVID-19”.

No se dio por vencido ante las respuestas de normalidad que todo el mundo le daba. El lunes 13 de abril, después de Semana Santa, se fue a pedir una cita prioritaria. Demoró largas horas esperando el turno, donde efectivamente habían más personas. Sin embargo, nunca se quitó el tapabocas y tampoco se mantuvo cerca de los demás, pues temía estar contagiado.

Cuando contó sus síntomas, lo mandaron a una habitación y luego de dos horas llegaron a tomarle la muestra. Dos días después lo llamaron a decirle que había salido positivo y a preguntarle con quién había tenido contacto desde que empezó a sentir los síntomas.

PREOCUPADO POR SU FAMILIA

El paciente número 17 de COVID-19 en Córdoba está muy preocupado por su familia. “Vivo con mi papá que tiene 88 años y con mi mamá que tiene 70. En la casa está mi esposa, mi hermana y dos sobrinos de 3 y 14 años”, dijo visiblemente triste. “Eso me tiene con el corazón pequeño. Yo estoy saliendo de eso, pero temo por ellos”, agregó.

“Desde el 13 hasta este 17 me han hecho cinco encuestas. Me llaman al celular y me preguntan casi las mismas cosas, pero nadie ha llegado a hacerle los exámenes de rigor a mis contactos directos”, contó, señalando que también dio el listado de los compañeros de la empresa que tuvieron cercanía con él durante los días más fuertes de su enfermedad.

No sabe aún cuál pudo ser la causa de su contagio, pero presume que en la empresa en la que labora podrían haber más casos, pues hay dos compañeros que tuvieron síntomas similares, a finales del mes de marzo, y ya están recuperados.

Advierte que no ha tenido contactos con extranjeros, ni con personas extrañas, pero insiste en que esta no debe ser la condición para que le practiquen el examen a una persona que diga tener unos síntomas muy parecidos a la enfermedad.

Justamente el pasado 23 de febrero cumplió 48 años y nunca pensó que ese sería el tiempo del coronavirus. Siempre vio el COVID-19 como una enfermedad muy lejana, pero ahora sabe que está más cerca que nunca y aunque ya se siente recuperado y está seguro que lo peor pasó, ahora teme por las personas que ama y que han compartido cada instante de los últimos 17 días más dolorosos de su vida, esos mismos en los que por momentos sentía morir.