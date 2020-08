Procuraduría investigará a EPS tras renuncia de intensivistas por falta de pago

La Procuraduría General de la Nación investigará a Empresas Prestadoras de Salud por el caso de la renuncia de cuatro médicos intensivistas de la Clínica La Esperanza. Evaluamos IPS, de Montería, a quienes les adeudan 13 meses de salarios.

“Alerta Córdoba. En momentos críticos, EPS reciben ingresos, bajan erogaciones, no pagan a IPS y médicos renuncian por no pago. He ordenado a la Procuraduría de Córdoba para examinar casos de renuncias de médicos por falta de pago”, señaló el representante del órgano de control.

Pese a que la situación fue puesta en conocimiento del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud, a esta hora hay incertidumbre en la señalada clínica, pues hasta esta mañana en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde hay 12 pacientes, no tenían servicio de médicos intensivistas y estaban bajo la responsabilidad de médicos generales.

Desde el pasado 21 de julio los médicos intensivistas Indira Torralvo, Jairo Chével, quien es infectólogo; Orlando Villarreal y Luis Fernando Chével, pasaron la carta de renuncia a partir de este sábado pirmero de agosto, aduciendo que no les pagaban. Sin embargo, los directivos les indicaron que no había forma porque a su vez las EPS les adeudaban una millonaria suma.

Los profesionales ya este sábado no se presentaron a su lugar de trabajo, tal y como lo habían advertido, y los directivos de la clínica tampoco los han llamado para llegar a algún arreglo que les permita continuar con sus actividades, pues les indicaron que están adelantando negociaciones con profesionales de Bogotá.

Se conoció que los familiares de uno de los pacientes COVID hicieron los trámites y pidieron el retiro voluntario, para ubicarlo en la UCI de otra clínica, aduciendo que no permitirían que corriera mayor riesgo ante la falta de especialistas.

Las autoridades tienen los ojos puestos sobre lo que está ocurriendo en Córdoba, pues atraviesa uno de los más duros momentos en materia de salud y se requiere de todas las especialidades para luchar contra los altos índices de letalidad que tiene la enfermedad.

El gobernador del departamento, Orlando Benítez Mora, dijo al procurador Carrillo que su pronunciamiento se da en el momento oportuno sobre competencias, responsabilidades y compromisos de las EPS con Córdoba. “Nuestra voz, que representa al pueblo, siente hoy con usted un profundo respaldo para continuar la lucha por resolver problemas estructurales del sector salud en el departamento”, indicó el mandatario.