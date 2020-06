Puente festivo vigilado por Ejército y Policía en Montería

El mandatario de los monterianos recordó que la ley seca rige desde las 2:00 p.m. del sábado 27 de junio hasta las 6:00 a.m. del martes 30 de junio y el toque de queda es a partir de este sábado 27 de junio desde las 6:00 p.m. y hasta el martes 30 de junio a las 6:00 a.m., estableciendo un pico y cédula que le permitirá a las personas abastecerse en caso de ser necesario. El día sábado 27 de junio el pico y cédula opera normal, es decir, circulan los dígitos 1, 2 y 3 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 a 6:00 p.m. los dígitos 4 y 5.

Explicó así mismo que el domingo 28 de junio, podrán circular los dígitos 6, 7 y 8 en el horario de 8:00 a 11:00 a.m.; de 11:05 a.m. a 3:00 p.m., los dígitos 9 y 0 y el lunes festivo 29 de junio, podrán circular los dígitos 1 y 2 en el horario de 8:00 a 11:00 a.m.; de 11:05 a.m. a 3:00 p.m., los dígitos 3 y 4.