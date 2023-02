Se revelan detalles de la muerte de sacerdote en bar de Medellín

El cuerpo del sacerdote, natural del municipio de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, fue trasladado a Medicina Legal donde adelantan las investigaciones de rigor, de tal forma que se pueda establecer si efectivamente le dieron escopolamina.

A la comunidad religiosa se le hace extraño que el cura haya llegado, por su propia voluntad, a ese establecimiento público del barrio Los Laureles, pues no era su costumbre. Era un formador en el Seminario Misionero San José de Medellín y se había caracterizado por su labor al servicio de la comunidad.

En su tierra natal hay dolor por lo ocurrido. Su prima Yenny Espitia, publicó en sus redes sociales “Parece mentira escuchar que ya no estarás más con nosotros., que ya no volveremos a escuchar tus consejos, que no habrá más de tus risas, de tus anécdotas, de tus oraciones, de ese amor tan grande que siempre tenías para darnos. Fuiste un excelente hijo, hermano, primo, nieto y sacerdote. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy por todo lo que hiciste por nosotros y lo que hoy me duele tu partida”.

Su familia pide que se adelanten las investigaciones del caso, con el fin de establecer las causas de la muerte del religioso de 39 años de edad y que se capture al responsable.