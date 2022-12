Suspenden elección de junta de Cámara de Comercio de Montería

La Superintendencia de Sociedades ordenó suspender el proceso de elección de los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería, hasta tanto se esclarezcan presuntas irregularidades con relación a los afiliados que deben votar en el proceso de elección.

Así lo contempla una resolución firmada por el superintendente delegado de supervisión societaria, Carlos Mantilla Gómez, en la que establece que se realizará una revisión de las listas de candidatos, del 8 al 14 de febrero del próximo año. Sugiero leer: Aspirantes a Junta de Cámara de Comercio de Montería estarían en el Sisbén

De ser necesario, señala el documento, revocarán a decisión de considerar o no a los candidatos que están aspirando a formar parte de las directivas, teniendo en cuenta la denuncia que hizo la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Córdoba, en razón a que sus afiliados habían observado presuntas irregularidades.

En su oportunidad, voceros del gremio señalaron que les resultaba extraño y contradictorio que algunos afiliados de esa entidad aparezcan afiliados al Régimen Subsidiado de Salud, Sisbén, destinado a la población vulnerable y pobre del país.

Ante esa queja, la Súper solicitó a la Cámara de Comercio los soportes de desafiliación de las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 y también adelantó unas visitas, en las que evidenciaron indicios comunes entre los comerciantes visitados. Sugiero leer: Cámara de Comercio de Montería fue multada con 199 millones de pesos

"Ninguno sabía que estaba afiliado, no diferencian entre matriculados y afiliados y no sabían que la afiliación representa un pago diferente al de la renovación de la matrícula mercantil y la potestad de ejercer derechos políticos", señala el informe de la Supersociedades.

Varios comerciantes habían manifestado sobre las trabas que pone la entidad cameral para la afiliación de los comerciantes, pues les han cobrado hasta siete millones de pesos, lo cual va en contravía con algunas jornadas de afiliación que hacen, en las que cobran solo 10 mil pesos, pero a las que no les hacen publicidad y por ende, nadie se entera.

Dentro de las consideraciones que tuvo la Supersociedades para suspender el proceso, es la posible ineficacia en la depuración del censo electoral.

"Logramos corroborar que existen comerciantes con posibilidad de votar que ni siquiera son identificables. De este modo, hay comerciantes dentro del censo electoral que han renovado su registro, afiliación y matrícula de establecimiento, pero, fácticamente, no es posible determinar su domicilio y lugar de operación comercial", señala el informe.

Advierten que no es claro cómo dichas personas pueden integrar el censo electoral, que tendrá por objeto elegir los miembros de junta directiva del próximo cuatrienio, cuando hay muchos que ya no tienen negocios, sus direcciones no concuerdan y en otros casos, figuran como comerciantes, pero en la realidad son vendedores ambulantes.