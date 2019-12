Tribunal absolvió a fiscal de Lorica investigado por cambiazo de droga

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería absolvió al fiscal 26 de Lorica, Orlando Márquez Benítez, a quien se le atribuían los delitos de prevaricator por omisión, falsedad ideológica en documento público y tráfico de estupefacientes.

Como se recordará, el fiscal fue vinculado a la investigación, luego de participar en la destrucción de 179 paquetes de cocaína, los cuales fueron incautados cuando personal de la estación de guardacostas de Coveñas en una motonave, que no tenía identificación alguna y cuyo tripulante huyó.

La destrucción de la droga se hizo en la finca San Carlos, con la participación del personal de la Armada, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI y la Personería de Lorica. Sin embargo, al día siguiente se denunció que la droga no había sido destruida y que en su defecto, se había cambiado por otra sustancia.

El Tribunal consideró que Márquez Benítez, en su condición de fiscal 26 de Lorica, cumplió su rol funcional en el procedimiento de destrucción del alcaloide y por lo tanto, no se configuraron los delitos que le endilgaron.

El fallo establece que la Fiscalía no señaló con claridad cuáles fueron las actuaciones que en calidad de fiscal no cumplió el acusado, razón por la cual la consoderó etérea y demasiado abstracta, pues no especifican concretamente cuáles fueron las actividades que debía cumplir.

Recordó así mismo que fue justamente la misma Dirección Seccional de Fiscalías de Montería la que designó directamente a Márquez Benítez para que conociera del caso y este cumplió la orden de estar presente en la destrucción de la droga, luego que la Armada, la Policía Judicial y el CTI se encargaran de los actos previos a la destrucción de la misma.

Con relación a la imputación por falsedad en documento público, la Fiscalía que el fiscal firmó un acta que no se ajustaba a la realidad de lo acontecido. Sin embargo, el Tribunal advierte que la Fiscalía tampoco pudo demostrar cuál fue la falsedad consignada en el documento y que los testimonios del personal que participó en la operación, permitieron establecer que efectivamente, el alijo fue destruido en la finca San Carlos.

“La Fiscalía simplemente se refiere a que hubo un cambiazo, debemos concluir que se refiere al verbo cambiar. Sin embargo, revisados los verbos que trae la norma para la ejecución de la conducta no encuentra que ese se encuentre allí establecido”, dijo el Tribunal aduciendo que se trata de una acusación vaga y sin fundamento, pues los policías que fueron a recoger la muestra al día siguiente de la incineración, no contaron con el acompañamiento de la Fiscalía, Armada y Policía Judicial.

Fiscalía no apeló

El abogado Esiquio Sánchez Herrera, defensor del fiscal de Lorica, indicó que la Fiscalía no apeló la absolución señalada por el Tribunal y que por tanto, esa decisión cobra ejecutoria.

El jurista calificó de acertada la decisión y sostuvo que luego de dos años de un largo proceso se hizo justicia, aduciendo que la prueba que mostraron en el juicio determinó la inexistencia del cambiazo de droga que había señalado la Fiscalía.

Rechazó en forma enérgica la intención de hacer daño a un fiscal honesto, con más de 20 años de servicio, quien permaneció siete meses privado de la libertad, bajo la modalidad de casa por cárcel, pese a no tener ningún tipo de irregularidades en el procedimiento señalado.