Tuto Brunal, la nueva apuesta de la música urbana en Montería

Tuto Brunal, es su nombre artístico, el mismo con el que lo conocen sus familiares y amigos, pero en realidad es Carlos Augusto Brunal Milanés, un monteriano de 26 años, que se ha convertido en la nueva apuesta de la música urbana de Montería.

Es soñador, impetuoso, arriesgado y esas condiciones hicieron que se arriesgara, a sus 26 años, a incursionar en un mundo que lo apasionaba. Primero hizo su carrera universitaria, luego emprendió su propio negocio y finalmente, decidió transitar por un mundo que lo hace inmensamente feliz: la música.

El primer tema que grabó fue Oculto. Fue el resultado de una intensa jornada de trabajo en el estudio de un productor amigo, Darío Espinosa. Inicialmente solo lo compartió con familiares y amigos, pero ante la acogida que tuvo, entendió que estaba listo para continuar.

Después grabó Instinto con Daspi, el tercero fue Fina, pero de calle con Salet Music, lanzada hace 20 días, y luego siete temas más que ha grabado con jóvenes cordobeses que también sueñan con incursionar en el mundo musical.

Tuto recibe clases de técnica vocal con Dayana, su instructora cubana, y combina sus actividades empresariales con la composición y las presentaciones en los distintos escenarios, por lo pronto locales.

"He grabado temas de género urbano, pero estoy dispuesto a hacerlo con otros géneros, porque más que eso, yo disfruto interpretar", dijo el joven artista, quien ha señalado que da un paso cada día, sin ningún tipo de afanes, ni de pretensiones.

"Me veo a futuro donde Dios me quiera poner. Por lo pronto me disfruto esta etapa de mi vida porque la música me hace inmensamente feliz", indicó.