Uniones y traiciones a la orden del día en la política cordobesa

Aún no ha empezado en forma la campaña política para Congreso de la República y las uniones y traiciones ya se empezaron a evidenciar en el departamento de Córdoba, donde los candidatos hacen alianzas estratégicas para asegurar una curul.

El primer movimiento político lo hicieron los exalcaldes de San Pelayo Jaime Pareja y María Alejandra Forero, quienes juraron banderas con la lista conservadora que conformaría el exalcalde de Montería Marcos Daniel Pineda al Senado y el representante Wadith Manzur. Ellos pertenecían a la U y habían hecho alianza estratégica ante una posible aspiración del exrepresentante Joche Tous.

Otro de los giros inesperados se dio al interior del partido Conservador con la candidatura del ingeniero Joché Abdala, quien estaba firme para aspirar a la Cámara como fórmula política del senador David Barguil, con el guiño de la familia del actual alcalde de Montería. Sin embargo, esa candidatura recibió un revés en las últimas horas.

Aún no se conocen las causas exactas que generaron la desconfianza del senador Barguil, pero extraoficialmente se dijo que Abdala habría hecho algún tipo de alianza también con el candidato a Senado Julio Elías Vidal, hermano del exsenador Ñoño Elías.

Ante la desconfianza que se generó por su acercamiento con líderes de la Ñoñomanía, dijo que solo pretendía buscar más votos para la colectividad, pero malinterpretaron su actuar, pese a que su intención jamás fue traicionar los estatutos que rige al partido Conservador y mucho menos "hacerle la jugada" al senador Barguil.

No descarta su aspiración y dijo que espera subsanar la situación que generó la desconfianza con el fin de hacer parte de baraja de candidatos por la colectividad azul.

A propósito del congresista David Barguil, inicialmente se había dicho que integraría la lista de precandidatos a la Presidencia de la República o en su defecto, pensaría en convertirse en la fórmula vicepresidencial de algún aspirante, pero el dirigente descartó esa posibilidad y empezó su carrera por conquistar una vez más, la curul en el Senado.

El caso Besaile

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de excluir de la misma al exsenador Musa Besaile Fayat, también tiene su incidencia en la política local.

La decisión se adoptó al concluir que incumplió el régimen de condicionalidad suscrito cuando se sometió a la JEP en enero de 2020 por sus vínculos con las Autodefensas para lograr su elección como senador y por el proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia por actos de corrupción cuando trató de encubrir la investigación por nexos con los paramilitares.

Indicaron que tras escuchar el plan de contribución a la verdad que expuso en cuatro diligencias, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP estableció que su aporte de verdad no abarca aspectos relevantes de su compromiso, que los aportes no son amplios y exhaustivos sobre otras personas que habrían estado involucradas con los hechos que relata, que tampoco aportó hechos relevantes adicionales para develar la verdad del conflicto armado y finalmente que los aportes de información entregados no son suficientes para mantener u obtener un beneficio.

“Los aportes de verdad realizados no cumplen con el requisito de ser una verdad extraordinaria que permita esclarecer aspectos del conflicto armado que no hayan sido conocidos antes por la labor de la justicia ordinaria, u otras jurisdicciones o entidades. Tampoco es una verdad plena que permita el esclarecimiento de los fenómenos macrocriminales y sus impactos”, advierte la Resolución 3525 de 2021.

El hecho de que Besaile no haya querido revelar verdades que pudieran implicar acciones judiciales contra otros, seguramente se verá reflejada en las alianzas que se darán en la contienda política en Córdoba.