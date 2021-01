Decretan toque de queda y ley seca en el Atlántico

La Gobernación del Atlántico, con el propósito de preservar la salud y la vida, evitando la propagación del COVID-19 en el departamento, y de manera concertada con los municipios, decretó toque de queda a partir de este viernes 29 de enero a las 7:00 de la noche y por los siguientes tres fines de semana.

Con esta medida, se prohíbe la circulación de todos los habitantes del departamento, con excepción del distrito de Barranquilla.

De acuerdo a lo acordado con los alcaldes municipales, la medida se aplicará en los siguientes días y horarios:

El viernes 29 de enero desde las 7:00 p.m. hasta el sábado 30 de enero a las 5:00 a.m..

Se retoma el sábado 30 de enero a las 7:00 p.m. hasta el domingo 31 de enero a las 5:00 a.m..

Posteriormente, se aplica el viernes 6 de febrero a las 7:00 p.m. al sábado 7 de febrero a las 5:00 a.m y del sábado 7 de febrero a las 7:00 p.m. al domingo 8 de febrero a las 5:00 a.m..

El toque de queda comienza a regir nuevamente el viernes 13 de febrero a las 2:00 p.m. hasta el sábado 14 de febrero a las 5:00 a.m. Luego del sábado 14 de febrero a las 2:00 p.m. al domingo 15 de febrero a las 5:00 a.m. y del domingo 15 de febrero a las 2:00 p.m. al lunes 16 de febrero a las 5:00 a.m. La medida sigue el lunes 16 de febrero a las 2:00 p.m. hasta el martes 17 de febrero a las 5:00 a.m.

La medida tiene excepciones y, en ese sentido, se permite la asistencia y prestación de servicios de salud, así como la adquisición de bienes de primera necesidad tales como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población.

Las tiendas o supermercados sólo prestarán sus servicios mediante domicilios o plataformas electrónicas.