Delincuencia común hizo los panfletos de Marialabaja

La alcaldesa del municipio de Marialabaja, Raquel Sierra Cassiani, aseguró que los panfletos amenazantes que se publicaron en días pasados, en esa población del norte de Bolívar, fueron elaborados por la delincuencia común.

Cabe recordar que los autores de dichos panfletos se identificaron como miembros de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a la vez que amenazaron con eliminar a los vendedores de drogas, consumidores de las mismas, a los ladrones y a las personas que estuvieran facilitando el ejercicio de la prostitución en ese pueblo.

Según los supuestos paramilitares, el objetivo de su grupo es acabar con la desorganización que cunde en el pueblo, debido a la ausencia del Estado.

Sin embargo, la mandataria comentó que en el consejo de seguridad que se realizó a comienzos de esta semana que termina, en el municipio El Carmen de Bolívar, los representantes de la Armada Nacional rindieron un informe, según el cual en ninguna de las localidades de los Montes de María hay grupos paramilitares, guerrilleros o bandas criminales, solo delincuencia común, cuyos componentes serían quienes están detrás de esos carteles, y se está investigando cuál es el objetivo que persiguen con esas intimidaciones.

Asimismo, Sierra Cassiani trajo a colación que si bien Marialabaja fue uno de los pueblos del norte de Bolívar más golpeados por la violencia paramilitar de los años noventa, de esa época no se han tenido más noticias, pero al mismo tiempo advirtió que la distribución de panfletos sí ha seguido practicándose, de parte de personas que se camuflan detrás de los nombres de grupos armados al margen de la ley, pero que no son tal y que ya no alcanzan a quebrantar la tranquilidad de los lugareños.

Igualmente, reconoció que en Marialabaja todavía se lucha por la resocialización de los jóvenes en riesgo, de los cuales, según ella, quedan pocos, aunque a algunos también los han asesinado en ajustes de cuentas entre forajidos, “pero la tarea más difícil ha sido con el microtráfico, porque es un fenómeno muy difícil de erradicar. Las autoridades policiales judicializan a un grupo y lo encarcelan, pero tiempo después van saliendo otros hasta que el asunto toma fuerza nuevamente”.

En cuanto a la supuesta existencia de personas que incentivan la prostitución, mediante el alquiler de inmuebles, dijo no tener conocimiento, pero que incluirá ese tema en los asuntos por investigar junto con la Policía acantonada en el municipio.