Después de 4 años padre se entera que le cambiaron a su hija

La duda de un hombre sobre que su mujer le había sido infiel porque la hija que estaban criando no se parecía a él ni a su familia quedó superada cuando las pruebas de ADN que le practicaron a la niña no eran compatibles con las suyas.

Entonces buscó la manera de contactar a la mujer que aparecía con la que él creía era su hija. La encontró y le comunicó lo que estaba pasando. Incluso, le propuso que ella y la niña viajaran a Barranquilla y él le pagaba el transporte y la estadía.

La mujer que vive en el departamento del Cesar se desplazó a Barranquilla y aceptó que a la niña se le practicara una prueba de ADN. Esta vez los resultados fueron casi cien por ciento compatibles. Incluso, la mujer y la niña que el hombre está criando como suya se las hicieron y también ellas salieron compatibles entre sí.

El caso parecía estar resuelto: las dos niñas habían sido cambiadas el día que nacieron. Pero están siendo criadas por familias distintas y jurídicamente y emocionalmente las cosas están tomando unos ribetes inesperados.

La niña que el hombre y la mujer de Barranquilla están criando los ve como padres. Son cuatro años de estar al lado de ellos y el vínculo emocional es tanto, que si llegan a unos estrados judiciales las niñas serían las más perjudicadas.

Dentro de todo esto ha ocurrido algo que los abuelos dicen: “la sangre llama”. Pues la niña que la mujer está criando en el Cesar ya llama al hombre de Barranquilla papá. “Tal vez porque ella no tenía una figura paternal y al verme que he estado pendiente de ella me ve como su padre”. La mujer que vive en el Cesar no tiene compañero.

Por estos días las dos niñas están conviviendo en la casa del hombre en un municipio del Atlántico. Se miran como hermanas. El hombre las llama ‘mellas’ y ha manifestado que con tal de que no haya una ruptura emocional, él está dispuesto a criar a las dos menores.

Las familias de las dos menores cruzadas después del nacimiento, ya están asesoradas de una firma de abogados que va a interponer una demanda en el Hospital Niño Jesús de Barranquilla por daños y perjuicios morales. La institución aún no se pronuncia al respecto, pero también se está asesorando para que haya una conciliación y no se vayan a los estrados judiciales y evitar que las menores sean expuestas, en especial, en su parte emocional.