“Después de la Asamblea del BID Barranquilla será otra ciudad”: Duque

“El presidente Iván Duque Márquez dijo este lunes que Barranquilla será otra ciudad después de la realización de la Asamblea del BIB del próximo año y en la que se espera que asistan por lo menos 7.000 visitantes de todo el mundo.

Me emociona estar acá anunciando esta asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, porque este evento le cambiará la cara a la ciudad de Barranquilla. Este es uno de los eventos más importantes del mundo. Lo digo así porque reúne a lo mejor de la banca, a lo mejor de las finanzas públicas, a lo mejor de la agenda de desarrollo”, dijo inicialmente el mandatario de los colombianos.

Agregó que “esta ciudad reciba en el mes de marzo este encuentro, es también para que Barranquilla se posesione como lo que es: una ciudad donde se debaten ideas y se piensa en grande y este mensaje cala hoy acá”.

“Hoy lo reitero, me emociona estar en esta ciudad, en este Gran Malecón, en esta gran obra que me emocionada, porque le está dando la cara al río y me emociona que el Gobierno Nacional haga parte de esta otra con 100 mil millones de pesos, porque entendemos que esta es transformación de la ciudad”, sostuvo.

El Presidente también aprovechó, antes de las declaraciones, para dar a conocer, en un acto simbólico, la colocación de la primera piedra de lo que será el Pabellón de Cristal, la obra que le quedará a la ciudad después de la asamblea del BID.

“Me emociona mucho el Pabellón de Cristal, que va a acompañar a este Gran Malecón, porque va a ser el lugar donde vamos a inaugurar la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo el año entrante. Y se va a convertir en el gran lugar para celebrar desde conciertos hasta eventos deportivos y por eso nos complace muchísimo colaborar en este proyecto”, enfatizó Duque.

Terminó diciendo que “mi presencia hoy acá es para reafirmar nuestro cariño por esta tierra, por esta Puerta de Oro, por esta ciudad que inspira y que motiva, que piensa en grande y que moviliza todos los días los mejores espíritus ciudadanos. Cuando uno ve lo que Barranquilla ha logrado, es lo que queremos que el país también construya todos los días”.