Durante el puente festivo se apagaron 341 fiestas en Barranquilla

Durante el puente festivo del 12 de octubre, las Caravanas por la Seguridad realizaron recorridos en sectores priorizados de la ciudad para proteger la vida de los barranquilleros y conservar el orden público, dejando como resultado la intervención en 341 fiestas.

El reporte que este martes entregaron la Policía Metropolitana y el equipo de la Alcaldía Distrital, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, indica que durante el fin de semana se mostraron como resultado 341 fiestas apagadas, 37 cierres de establecimientos comerciales, 1.500 comparendos y 450 personas fueron trasladadas a UCJ.

“Las Caravanas por la Seguridad son una estrategia que busca responder a la necesidad de mayor presencia de las autoridades en diferentes sectores. Este es un aspecto que trabajamos por fortalecer cada vez más, pues ha sido solicitado directamente por las comunidades. Con la Policía y nuestro equipo de funcionarios, buscamos brindar un respaldo más cercano a la ciudadanía y prevenir situaciones de riesgo que alteren el sano convivir, al tiempo que creamos entornos más seguros”, afirmó el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Nelson Patrón Pérez.

El funcionario agregó que “estamos en medio de una nueva fase de esta pandemia, que implica la reapertura de varios sectores económicos de la ciudad y la autorización para la práctica de ciertas actividades, pero eso no significa que no haya restricciones. Tal como lo dijo el alcalde Jaime Pumarejo, aún no hay nada que celebrar y el riesgo de contagio sigue latente entre todos”.