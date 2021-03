Durante marzo Avianca suspende los vuelos entre Barranquilla y Miami

“Desde el 1 de marzo está suspendido el vuelo directo entre Barranquilla y Miami. Y repito que la suspensión iría hasta finales del mes de marzo, cuando ellos van a reactivar nuevamente la operación. Esa es la información que tenemos al día de hoy”, reiteró Di Muzio. Lea aquí: Avianca suspende temporalmente 24 rutas internacionales

La empresa Avianca el día 1 de marzo (ayer) había anunciado la suspensión de varias rutas en el continente americano, pero no mencionó la ruta Miami-Barranquilla. “Ellos no la anunciaron, pero como se trata de un tema temporal quizás por eso no lo informó. Porque el resto de la suspensión de las rutas son de manera definitiva. Pero esta ruta como tal es una suspensión temporal que fue lo entendimos”.