El fin de semana Electricaribe adelantará trabajos en el Atlántico

La empresa Electricaribe anuncia que durante el fin de semana estará realizando varias adecuaciones, cambios de postes, podas y limpieza de circuitos en varias poblaciones del Atlántico, incluida Barranquilla.

Para este viernes 8 de mayo anuncia que realizará mejoras en la infraestructura eléctrica del circuito Martillo, adelantará adecuaciones y cambio de postes de media tensión en un sector del corregimiento Puerto Giraldo, en jurisdicción de Ponedera.

Por seguridad, se presentarán interrupciones de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en los barrios Las Américas, Divino Niño y El Retén de Puerto Giraldo.

ADECUACIONES EN SABANALARGA

También este viernes 8 de mayo se realizará trabajos para optimizar el circuito Salida 1, por lo que estarán sin servicio los siguientes sectores de Sabanalarga en los horarios indicados:

De 7:00 a.m. a 8:00 de la mañana: calle 18 con carrera 16.

De 8:30 a.m. a 9:30 de la mañana: calle 18 con carrera 11A.

De 10:00 a.m. a 11:00 de la mañana: calle 18 con carrera 7.

TOMA DE MUESTRAS A TRANSFORMADORES

Electricaribe continuará tomando muestras de aceite a sus transformadores en cumplimiento de la regulación, para verificar que los equipos no contengan sustancias nocivas para la salud. Durante el proceso se presentarán interrupciones en los siguientes sectores y horarios de Barranquilla este viernes 8 de mayo:

Circuito Auxiliar 1:

De 7:00 a.m. a 7:30 a.m.: calle 6 con carrera 15.

De 8:15 a.m. a 8:50 a.m.: carrera 15a con calle 6.

De 9:00 a.m. a 9:30 a.m.: calle 6 con carrera 18.

De 10:00 a.m. a 10:30 a.m.: calle 10 con carrera 20.

De 10:40 a.m. a 11:10 a.m.: carrera 24 con calle 7.

De 11:20 a.m. a 11:50 a.m.: carrera 31 con calle 7.

De 1:10 p.m. a 1:40 p.m.: calle 7 con carrera 31.

De 2:00 p.m. a 2:30 p.m.: calle 7 con carrera 32.

De 2:40 a.m. a 4:00 p.m.: carrera 32 con calle 8.

Circuito Cordialidad 10:

De 6:40 a.m. a 7:55 a.m.: calle 63b con carrera 9m.

De 11:00 a.m. a 11:40 a.m.: transversal 5c con calle 55b.

De 1:10 p.m. a 1:40 p.m.: carrera 8b con calle 52.

De 1:50 p.m. a 2:20 p.m.: calle 52 con carrera 8e.

De 2:40 a.m. a 3:10 p.m.: carrera 7c con calle 46.

Circuito Riomar 13:

De 10:25 a.m. a 11:20 a.m.: carrera 46 con calle 90.

De 11:30 a.m. a 12:00 p.m.: calle 91 con calle 46.

De 12:10 p.m. a 1:00 p.m.: calle 90 con carrera 46.

Circuito Florida:

De 8:20 a.m. a 10:00 a.m.: calle 80 con carrera 38.

De 8:20 a.m. a 10:00 a.m.: carrera 42a con calle 80a.

Circuito Las Flores 7:

De 3:00 p.m. a 4:40 p.m.: calle 88 con carrera 70.

De 3:00 p.m. a 4:40 p.m.: carrera 73a con calle 91.

Circuito Río 11, de 6:50 a.m. a 7:40 a.m.: calle 38 con carrera 8.

Circuito Andalucía, de 2:00 p.m. a 2:45 p.m.: calle 89 con carrera 53.

ZONA ORIENTAL DEL ATLÁNTICO

Electricaribe anuncia que este sábado 9 de mayo ejecutará los lavados periódicos en la línea que suministra energía a los municipios de la zona oriental del Atlántico.

Por dichas labores preventivas se presentarán las siguientes interrupciones:

Circuito Sabanagrande 1, de 6:50 a.m. a 7:20 a.m. y de 11:30 a.m. a 12:00 del mediodía: Sabanagrande y Triple A Sabanagrande.

Circuitos Sabanagrande 2 y Sabanagrande 3, de 6:50 a.m. a 12:00 del mediodía: Santo Tomás y Palmar de Varela.

Adicionalmente, se adelantarán trabajos de cambio de estructuras en un sector del circuito Sabanagrande 1, por lo que estarán sin servicio de 6:50 a.m. a 12:00 del mediodía los usuarios de los barrios San Juan Bosco, La María II, Frías, Primavera, Dos de Marzo, Villa Marcela I y II, Fátima y Los Caracoles en Sabanagrande; así como la vía Sabanagrande - Polonuevo.

PODAS TÉCNICAS EN CAMPECHE

Este sábado 9 de mayo también se realizarán podas técnicas preventivas en un sector abastecido por el circuito Salida 2.

Estos trabajos se desarrollarán entre las 7:45 a.m. y las 4:00 p.m., por razones de seguridad en este lapso estarán sin servicio los usuarios de este circuito en Campeche, San Martin, Charcolata, Tierra Santa, Guacamaya, Villa Amparo, Betania, Nazaret, El Rodeo, Arroyo Grande y Ayacucho.

INSTALAN POSTES EN EL CIRCUITO SAN ROQUE

Este sábado 9 de mayo también se realizarán trabajos de instalación de infraestructura en un sector del circuito San Roque de Barranquilla, por lo trabajos estarán sin servicio de 8:40 a.m. a 2:30 p.m. los usuarios de la calle 17 entre carreras 32 y 33b.

EL CIRCUITO LOS ANDES

Para instalar nuevas redes, estructuras, realizar adecuaciones y podas técnicas, este sábado 9 de mayo técnicos de Electricaribe trabajarán en un sector del circuito Los Andes, de Barranquilla, en consecuencia los usuarios de la calle 72 entre carreras 24C y 26 estarán sin servicio de 8:10 a.m. a 6:00 p.m.

CIRCUITO LA SIERRA

Para continuar la instalación de redes eléctricas del circuito Sierra, este sábado 9 de mayo se adelantarán trabajos desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., lapso en el que se suspenderá el fluido eléctrico en el sector de las carreras 11 a la 18 con calle 40.