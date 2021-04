El problema de la PTAR en Turbaco y su punto de vertimiento

Turbaco es un municipio con una gran variedad de arroyos y acuíferos que lo circundan y cruzan. Sin embargo, a la fecha no cuenta con un sistema de alcantarillado, por lo que algunos proyectos urbanísticos apelan al uso de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Un impacto negativo

De acuerdo con lo manifestado por los moradores de las zonas aledañas, permitir ese punto de vertimiento no solo generaría incomodidades por los hedores de aguas putrefactas, sino también aumentaría los riesgos de contaminar el sensible acuífero de Turbaco, ya que no habría agua para diluir los vertimientos de la PTAR.

“La calidad de las aguas subterráneas puede verse alterada por la introducción de sustancias asociadas a muy diversas actividades humanas. Los agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) utilizados en las prácticas agrícolas, los residuos líquidos o sólidos de la actividad industrial, la deposición no controlada de residuos sólidos urbanos y el vertido de aguas residuales urbanas son las principales fuentes de contaminación”, afirmó Francisco Alberto Castillo, biólogo marino, magíster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible.

Agregó que por ser una zona no saturada se creería que favorecía la atenuación de ciertos contaminantes, “pero, lamentablemente, no representa una protección eficaz, como se deduce de los numerosos casos de contaminación que afectan a nuestros acuíferos”.

El experto dice que, teniendo en cuenta que el aljibe está en los predios de la finca, en el margen que colinda con el canal de aguas lluvias, justo donde se pretende ubicar el punto de vertimiento, el agua subterránea se podría contaminar cuando se presenten filtraciones o escapes de aguas residuales domésticas que liberen agentes contaminantes que terminarán migrando hacia el acuífero, impactando negativamente la calidad del agua.

“Podemos concluir que, ante un eventual riesgo de filtración de agua residual doméstica, la calidad de agua en términos físico-químicos estaría por encima de los valores establecidos en la normatividad colombiana, siendo la ausencia de cloro residual libre la mayor preocupación y posible deficiencia en el sistema de tratamiento”, puntualizó Castillo González.