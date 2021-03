Elsa Noguera habló en el BID del rol de la mujer en la reactivación de las ciudades

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, participó en el conversatorio virtual “El rol de la mujer en la reactivación de las ciudades”, realizado en el marco de la reunión de alcaldes de la Asamblea del BID 2021, que se realiza de manera virtual y presencia en Barranquilla.

En su intervención, la mandataria departamental resaltó que “hoy más que nunca estoy convencida de que si no logramos el empoderamiento y la igualdad de oportunidades para nuestras mujeres y niñas, no podrá haber desarrollo sostenible en nuestras ciudades”.

Noguera indicó que, si bien en los últimos años se ha venido haciendo un gran esfuerzo para cerrar esa brecha de género que mantiene a nuestras mujeres en unos mayores niveles de pobreza e inequidad en el ámbito laboral y salarial, con la pandemia retrocedimos en materia de igualdad.

“A lo largo de mi actividad laboral, he podido comprobar que lo que le falta al mundo es tener más mujeres en la toma de decisiones. Los espacios empezaron a abrirse y hoy tenemos más mujeres en el sector público, tanto en cargos de elección popular como de nombramiento y de alta dirección. Pero si seguimos a este ritmo, según ONU Mujeres en Colombia, tardaríamos 70 años para lograr la igualdad de género, lo que sería muy costoso para la economía y la sociedad, por lo que la igualdad y el empoderamiento de la mujer resulta crucial”, agregó.

La gobernadora del Atlántico afirmó, que a raíz de las medidas de cuarentena obligatoria y demás restricciones para evitar el aumento del contagio del COVID-19 durante el último año, originaron un deterioro en las economías del mundo, así como en Colombia, donde las más afectadas en el campo laboral han sido las mujeres.

De igual forma, la mandataria agregó que “las cifras del primer mes del año muestran que la brecha laboral de género se viene profundizando, especialmente en las mujeres entre 25 y 54 años. También observamos con preocupación que de las 1.1 millones de personas inactivas (que no tienen trabajo y que tampoco salen a buscarlo) con corte a enero de 2021, 732.000 son mujeres que hoy están atendiendo el hogar y no pueden salir a buscar un trabajo remunerado, en muchos casos por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares. Las mujeres le dedicamos 3 veces más tiempo al cuidado del hogar no remunerado que los hombres; situación que se ha agudizado particularmente en las familias con hijos pequeños que no pueden asumir solos la educación remota, o aquellas que tienen un miembro de la familia con una enfermedad crónica o un adulto mayor dependiente, lo que los hace pacientes de alto riesgo ante un eventual coronavirus”.

Manifestó que el gran reto, desde la sociedad, es buscar formas para poder combinar la sobrecarga del cuidado del hogar con el empleo remunerado de nuestras mujeres.

Al explicar cuáles han sido las acciones locales que dan respuesta a estas desigualdades que enfrentan las mujeres en medio de la pandemia, indicó que en el caso del Atlántico la administración departamental desarrolló una estrategia de reactivación económica que les permitiera a través de la transformación digital y el acceso al crédito, trabajar desde casa y generar ingresos.

“Nos concentramos en tres sectores principalmente. El primero fue la gastronomía, porque identificamos que había una gran dependencia de nuestras mujeres en los festivales gastronómicos en los municipios. De ahí surgió ‘Sazón Atlántico’, una iniciativa innovadora que permitió pasar de tener festivales presenciales a virtuales. Queríamos apoyar a nuestras matronas o cocineras expertas en productos específicos, así que sellamos alianzas con el SENA para capacitarlas, y con el sector privado para que pudieran promocionar y vender sus productos. Fue increíble ver cómo, a través de la plataforma de Rappi y cocinas ocultas que se instalaron, pudimos vender en Barranquilla y su área metropolitana las deliciosas arepas con huevo de Luruaco, el pastel de Pital de Megua, el bocadillo y sus derivados de Palmar de Varela, el Chicharrón de Baranoa, la butifarra de Soledad y los bollos de Ponedera”, contó la Gobernadora.

El segundo segmento al que le apostó la Gobernación, de acuerdo con la mandataria, fue el de las artesanías. “Seguimos con la modernización del programa Artesanías del Atlántico, mediante la cual hemos venido adaptando los oficios artesanales a la virtualidad, con la vinculación de 250 unidades productivas con más de 4 mil artesanas que fueron dotadas con tabletas electrónicas con chips de internet gratuito y a través de la virtualidad reciben acompañamiento en diseño, emprendimiento, innovación y gestión comercial. De tal forma, que pudieron seguir dedicadas a su actividad y nosotros por medio de la página de Artesanías del Atlántico nos encargábamos de la comercialización de los productos. Esto sirvió para modernizarlas y sus negocios hoy tienen mayores ingresos que los que tenían antes de la pandemia”.