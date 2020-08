Emiratos Árabes Unidos dona 40 respiradores a Barranquilla

El secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza, dio a conocer este viernes que Emiratos Árabes Unidos dona 40 respiradores no invasivos a Barranquilla, se ubicarán en la clínica Adelita de Char, que servirán para la siguiente fase para la atención del COVID-19.

Mendoza, especificó que “los ventiladores que recibe el Distrito hoy no son para soporte vital e invasivo, son de ventilación no invasiva, es decir no amplían la capacidad de las UCI, son claves para la salud de los pacientes en la etapa actual y en la pospandemia. De acuerdo a los protocolos y guías médicas para pacientes con fallas respiratorias, incluido COVID-19, estos equipos pueden usarse para evitar intubación, asistir servicios en cuidados intermedios y hospitalización. También son útiles con tratamientos en casa bajo supervisión médica”.