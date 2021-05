En Arenal hay demoras en los resultados de pruebas COVID-19

El alcalde del municipio de San Estanislao de Kostka-Arenal, Rafael Valle Ramos, dijo estar inconforme con las demoras en las entregas de los resultados de las pruebas COVID-19 en esa población.

El mandatario afirmó que la lentitud con que las EPS que operan en Arenal están entregando esos resultados, constituye un serio peligro para la comunidad, dado que algunos posibles infectados podrían andar por ahí contagiando a mucha gente sin saberlo.

“No es justo —agregó— que la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19 que se realizan a los habitantes de San Estanislao de Kotska-Arenal demoren entre 10 y 15 días, tiempo en el cual la enfermedad se propaga rápidamente cobrando vidas”.

Valle Ramos, quien resultó positivo para COVID-19 el pasado martes, aseguró que la prueba se la habían practicado 10 días antes.

“Yo seguí trabajando como si nada. Claro, guardando las distancias, con el tapabocas siempre y cumpliendo con todos los protocolos, pero pude haber contagiado a personas sin saber. Si los resultados me los entregan a tiempo, otra cosa hubiera sido”, recalcó.

Igualmente, agregó que se puso a la tarea de investigar y pudo constatar que todas las EPS que prestan servicios en el municipio presentan demora en la entrega de pruebas.

“Por eso pido a estas EPS que entreguen los resultados a tiempo. Yo me hago pruebas rutinariamente, aun sin tener síntomas, porque mi trabajo es con las comunidades, y la administración no puede paralizarse por la pandemia. No es justo que 10 días después me entreguen el resultado y salga positivo. Eso es preocupante, porque el control y las estadísticas no son confiables”, indicó.

De acuerdo al último informe, San Estanislao de Kotska-Arenal registra 25 casos activos de COVID-19, 94 recuperados y 3 fallecidos.

El gerente del COVID-19 en Bolívar, Willy Simancas Mendoza, expuso que el alcalde Valle Ramos tiene toda la razón en pronunciarse ante las demoras en la entrega de los resultados, por lo que debe enviar la queja a la Secretaría de Salud de Bolívar, con copia a la Superintendencia de Salud, especificando cuáles son las EPS que están incurriendo en esa falla.

El Universal intentó conseguir la declaración de Álvaro González Hollmand, secretario de Salud de Bolívar, pero no fue posible.