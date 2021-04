En Arenal, prohiben apertura de cantinas jueves y viernes santo

Un llamado a pasar los días de Semana Santa en Familia, acatando el aislamiento selectivo para prevenir contagios del COVID-19, hizo el alcalde de San Estanislao de Kotska-Arenal, Rafael Valle Ramos, quien a la vez expidió el Decreto 033 del 29 de marzo del 2021, donde suspende las actividades económicas de bares, cantinas y estaderos los días 1 y 2 de abril del presente año.

En el mismo Decreto se establece la Ley Seca, del jueves 1 al domingo 4 de abril del presente año, entre las 11 p.m. y las 5 a.m. En el decreto se establece que no se prohibe la venta de licor.

De acuerdo con el alcalde, Rafael Valle Ramos, todos los establecimientos de comercio en el municipio de San Estanislao de Kostka y sus corregimientos deberán cumplir los protocolos de bioseguridad dictados por el Ministerio de Salud y Protección Social en el desarrollo de sus actividades, al igual que las personas.

“Los protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público también deben cumplirse para la disminución de la propagación de la pandemia y del contagio en las actividades cotidianas”, dijo.

Señaló además que se ejercerá vigilancia con el apoyo de la Policía e Infantería de Marina en todo el municipio.

“Nosotros hacemos un llamado a la comunidad a que debemos seguirnos cuidando para ganarle la batalla al COVID-19. Este no es el momento de visitar a nadie porque no sabemos qué pueda pasar si no acatamos la medida como el uso del tapaboca, alcohol y el distanciamiento”, puntualizó Valle, quien advirtió que al día de hoy no hay casos activos de COVID-19 en el municipio, pero se han registrado 55 contagios.