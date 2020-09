En Barranquilla autorizan venta de bebidas alcohólicas en restaurante

Dicha normativa fue adoptada por el Distrito a través de la Resolución No. 07 de 2020 de la Secretaría de Desarrollo Económico, “mediante la cual se reglamentan y se amplían medidas para el sector gastronómico en el marco del plan de reactivación de la economía local Barranquilla Abre Segura”, la cual resuelve que a partir del 15 de septiembre: Únicamente a los establecimientos gastronómicos con protocolos de bioseguridad aprobados se les autorizará el expendio y consumo responsable de bebidas alcohólicas.

Adicionalmente, el Distrito precisó que según la nueva normativa se prohibirá el uso de cualquier tipo de decoración para ocasiones especiales y que se deberán limpiar con frecuencia los llamadores o avisadores de pedidos; asimismo, se deberán desinfectar las botellas de licor antes de ser entregadas a los clientes y poner a disposición de los mismos los elementos necesarios para su consumo individual, tales como vasos, copas, hielo, hielera, servilletas.

Por otro lado, se prohibirán los bailes dentro del establecimiento, con el fin de utilizar estos espacios para la adecuación de mesas, y se prohibirá la comida en servicio bufet, barra de ensaladas o bebidas, entre otras medidas contempladas.

Las nuevas medidas acogidas por el Distrito implican un compromiso férreo de parte de los restaurantes, y por ello “reiteramos que el seguimiento de las medidas de autocuidado y el control del comportamiento de los comensales es estricta responsabilidad de los restaurantes, so pena de sellamiento y/o sanción correspondiente por parte de las autoridades. El virus aún no se ha ido y no podemos bajar la guardia ni poner en riesgo la vida de los ciudadanos”, tal como lo explicó el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata Sarabia.

OPERATIVOS PARA ESTRICTO CONTROL DE PROTOCOLOS

Desde el fin de semana el Distrito, a través de las secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico, redobló los esfuerzos para el estricto control del cumplimiento de los protocolos en los establecimientos gastronómicos.

En ese sentido, advirtió que el incumplimiento de las medidas de autocuidado podría llevar a la cancelación del protocolo de bioseguridad y que la reiteración de este comportamiento contrario a la convivencia dará lugar a un cierre de tres (3) meses. En caso de posterior reincidencia en un mismo año se impondrá la suspensión definitiva sin perjuicio de las acciones penales que correspondan.

Adicionalmente, los establecimientos que incumplan pueden ser sancionados con una multa general tipo 4, equivalente a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

El Distrito reiteró que los bares todavía no cuentan con autorización para operar y que la próxima semana la Secretaría de Desarrollo Económico socializará la hoja de ruta de reapertura gradual, responsable y segura de estos establecimientos.